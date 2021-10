Pedro Porro dément les rumeurs qui le séparaient du Real Madrid

13/10/2021 à 12:03 CEST

Marc Escola

Le nom de Pedro Porro il résonne de plus en plus sur l’aile droite du football espagnol. Aussi dans le Portugal, où le joueur du Sportif, récemment convoqué par Luis Enrique Pour l’équipe nationale, il a été choisi comme défenseur du mois dans la ligue portugaise et suscite l’intérêt de plusieurs clubs « top » dans le Ligue.

Récemment son grand-père Antonio Sauceda a accordé une interview au journal Un ballon dans lequel il voulait révéler ses intentions concernant l’avenir de son petit-fils. Découper, d’autre part, il n’était pas d’accord avec les déclarations qui sont apparues et a déjà nié qu’il ne signera jamais pour le Real Madrid.

Les blancs, Sportif et Barça Ce sont trois des grandes équipes auxquelles il a été lié. Mais son grand-père Antonio a voulu écarter l’un d’eux par sympathie : « Ils m’appellent toujours pour essayer de découvrir quelque chose. Je vais être honnête. J’aimerais qu’il reste encore un an dans le Sportif. Ce serait bien pour le Sporting, qui a un système qui fonctionne bien pour lui. Intérêt du Real Madrid ? Jamais! Je préfère qu’il reste au Sporting ! Les hommes sont des hommes, les femmes sont des femmes et je suis du club de football de Barcelone », a déclaré Sauceda.

Son barcelonismo n’empêche pas Antonio de préférer d’autres meilleures options pour DécouperComment pourrait-il être Sportif de Siméone: « Je n’ai aucune sympathie pour Madrid. S’il va à Madrid, son grand-père l’accompagnera, mais je ne suis pas du Real Madrid. J’aime l’Atlético. Simeone a un état d’esprit que j’aime. Il a deux œufs ! Ils jouent et courent comme jamais auparavant. Je pense que ce serait bien pour Pedro. Bien sûr, j’ai aimé le Barça de Xavi, Iniesta, Messi… mais cette intelligence n’est plus dans l’équipe. Ne restera pas dans le Sportif pour toujours, non ? Si quelqu’un le signe j’aimerais que l’Atlético soit », a-t-il été sincère.

Il a également dit que Pierre ne signera pas pour les deux clubs rivaux du championnat portugais, Porto ou Benfica: « Je pense qu’il ne jouerait jamais dans l’un ou l’autre. Ce n’est pas comme lui. Ce serait une trahison. Quand il est parti pour le Sporting, il ne savait rien de rien. Ni du club, ni de Lisbonne… Mais aujourd’hui, il sait tout. L’objectif à l’époque c’était de sortir de Valladolid le plus vite possible et, heureusement, le Sporting est apparu », a-t-il déclaré, reconnaissant avant tout de Ruben Amorim, l’entraîneur du Lisbonne.

Déclaration officielle de Pedro Porro

De son côté, le joueur d’Estrémadure n’a pas voulu partager les propos attribués à son grand-père et a justifié son opinion dans un communiqué de Twitter:

« Je reçois beaucoup d’informations selon lesquelles mon grand-père a dit que son petit-fils ne jouerait jamais pour le Real Madrid. Je doute que mon grand-père ait dit cela.

Compte tenu de cette « nouvelle », je tiens à préciser que le Real Madrid est l’une des meilleures équipes du monde, tout joueur aimerait jouer pour le Real Madrid, l’Atlético de Madrid, Barcelone ou n’importe quelle équipe de cette taille. Jouer dans l’une de ces équipes est un rêve pour tout footballeur.

En tout cas, en ce moment, je joue pour les champions du Portugal, qui sont une grande équipe, et la seule chose qui m’inquiète en ce moment, c’est de continuer à ajouter des titres avec le Sporting. #Eusousporting »

– Pedro Porro (@ Pedroporro29_) 12 octobre 2021