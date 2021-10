Pedro Porro, élu meilleure défense de septembre dans le championnat portugais

10/12/2021 à 21:21 CEST

.

L’Espagnol Pedro Porro, l’arrière droit du Sporting Lisbonne, a été élu meilleur défenseur de la première division portugaise de football pour le mois de septembre.

Découper, convoqué par Luis Enrique Martínez pour la phase finale de la Ligue des Nations, a reçu 19 pour cent des voix, avec lesquelles il a attendu Lucas Vérissimo (Benfica), qui en a atteint 16, déjà Sébastien Coates (Sportif), avec le 14.

L’ailier d’Estrémadure a participé aux trois matches disputés par les « lions » et a été décisif tant en défense qu’en offensive, avec une passe décisive contre Porto et deux buts contre Marítimo et Estoril qui ont donné des victoires à son équipe.

Découper Il a reconnu qu’il était « très heureux » de cette élection et a remercié tous ceux qui ont voté pour lui et surtout ses coéquipiers.