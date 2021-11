Pedro Porro quitte Manchester City

02/11/2021 à 20:44 CET

Artur López

À Pedro Porro la vie lui sourit en Primeira Liga l. L’ailier du Sporting CP a déjà marqué six buts et fourni quatre autres passes décisives en 50 matchs avec l’élastique vert et blanc. Au-delà des chiffres, il a reçu à quatre reprises le prix « Défense du mois » avec l’équipe portugaise depuis son arrivée à l’été 2021. Ses bonnes performances ont appelé la performance de Luis Enrique, entraîneur des Rouges, qui a fait ses débuts pour l’Estrémadure lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde au Qatar contre la Géorgie.

La carrière de Pedro Porro suit les traces de son compatriote Álex Grimaldo, qui a également dû émigrer au Portugal pour se forger un avenir. Maintenant, à 22 ans, Porro est passé de la relégation à la deuxième division avec Gérone pour se démarquer dans l’une des meilleures équipes de la Ligue portugaise. Grâce à son excellente performance en tant qu’incontesté du Sporting CP, Le jeune arrière latéral signera définitivement avec l’équipe Verdiblanco. De cette façon, l’entité chassera les gros comme Le Real Madrid, qui suivait les traces de l’équipe.

L’international espagnol a milité en tant que prêt dans l’entité portugaise, détenue par le Manchester City, jusqu’à ce que votre club actuel décide de faire avec effet d’option d’achat pour 8,5 millions d’euros. Compte tenu des performances et du potentiel du défenseur, l’acquisition est une aubaine pour le Sporting, qui mettra un clause de résiliation de 45 millions à Pedro Porro. Son salaire ne bougera pas des 1,8 million d’euros bruts par an que j’ai déjà facturé.

La Ville peut récupérer Pedro Porro pour seulement 20 millions

La perle d’Estrémadure, l’un des futurs arrières droits de La Roja, restera liée au Sporting jusqu’en 2025. Même si l’équipe anglaise n’a pas encore dit le dernier mot. Et c’est que Guardiola pouvait encore utiliser le option de rachat consentie pour 20 millions, changement pour Manchester City. Bien sûr, si l’ancien joueur de Gérone continue d’étonner à ce rythme, son passage en Ligue portugaise sera bref. Pour le moment, le représentant espagnol pourrait se rendre au stade José Alvalade, afin de signer l’accord une fois le match de Ligue des champions contre Besiktas conclu.