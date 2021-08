Pedro ‘Roca’ Campa en action le 28 août à Hermosillo

Une carte très attrayante a été élaborée par les promoteurs Zanfer Boxing et 2M Box Promotions pour la présenter le samedi 28, au parc La Ruina à Hermosillo dans des actions qui seront diffusées par Azteca 7, la Casa del Boxeo.

La fonction sera dirigée par le solide boxeur de Guaymas, Pedro “Roca” Campa (32-1-1, 22 ko), qui dans un duel Super Léger en 10 rounds, cherchera sa deuxième victoire de l’année, après avoir dépassé le Vénézuélien Carlos « Profeta » Cárdenas en février dernier.

Campa cherche sa consolidation dans le classement mondial, et une victoire samedi 28 lui ouvrirait les portes pour briguer un championnat international, à court terme.

La forte perspective de Zanfer participera également au combat de sauvegarde principal, cherchant à faire un pas en avant dans son objectif de disputer bientôt un championnat du monde.

Sergio « Chirino » Sánchez (14-1-0, 8 ko) vise son classement mondial, face à Alexis Reyes de Monterrey (17-6-1, 7 ko) dans un combat poids plume en 8 rounds.

L’un des meilleurs espoirs de la boxe de Sonora, le populaire « Latino », Bryan Acosta (17-0-0, 8 ko) affrontera 10 rounds au poids plume contre le redoutable heurteur de Tlaxcala, Fernando « Masas » Romero (10-0 -0,9 ko’s) dans un affrontement invaincu entre un combattant de technique, contre un de pouvoir.

Un autre espoir de Sonora qui montera sur le ring sera Saúl Robles (10-1-1, 7 ko), qui aura un duel très exigeant contre Bryan Antonio Zúñiga d’Hidalgo (4-3-3, 3 ko) dans un 6 -combat rond en poids plume.

De son côté, Jorge « Pilón » Lara (29-2-2, 21 ko) de Jalisco aura un duel à puissance contre l’expérimenté Ensenada Francisco Gabriel Piña (18-15-7, 7 ko) en 8 rounds. dans la division super poids plume

La fonction sera exercée avec un public restreint et en suivant tous les protocoles de prévention et de santé des autorités du secteur de la santé d’Hermosillo et de la Commission Sonora Box. Pour plus d’informations, contactez le 6621373411.