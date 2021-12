Pedro Sánchez déclarera la zone touchée par l’inondation de l’Èbre zone catastrophique

14/12/2021

Le à 20:56 CET

.

Le président du gouvernement, Pedro Sánchez, a promis aide à la réparation des dommages subis en raison de l’inondation extraordinaire de l’Èbre, qui a touché des dizaines de municipalités et des milliers d’hectares de culture de Aragon, Navarre, La Rioja et Catalogne.

La crue continue et sa crête traverse déjà la ville de Saragosse ce mardi après-midi.

Avec un débit de 2 112 mètres cubes par seconde et une hauteur de 5,51 mètres En traversant le centre de la capitale aragonaise à 19h00, et avec une tendance toujours ascendante, l’Èbre a inondé des dizaines de milliers d’hectares en amont de Saragosse.

Des centaines de personnes des forces et organismes de sécurité de l’État, de l’Unité militaire d’urgence, de la Croix-Rouge, de la Confédération hydrographique de l’Èbre ou de la Protection civile travaillent sans relâche depuis des jours pour éviter des conséquences encore plus graves.

Une inondation qui inquiète aussi la Maison Royale, puisque la Le roi Felipe VI a téléphoné ce matin au président d’Aragon, Javier Lambán, s’intéresser aux inondations de l’Èbre et exprimer sa solidarité avec les personnes touchées par les inondations.

Le Président du Gouvernement s’est rendu aujourd’hui Pradilla de l’Èbre (Saragosse), Buñuel (Navarre) et Alfaro (La Rioja), où il a partagé la préoccupation des maires des rives des trois communes, à qui il a promis, dans une déclaration publique dans la ville de Saragosse, de mettre en branle « toutes les ressources de l’État » pour atténuer les dégâts des personnes affectées par cette inondation.

En effet, il a rappelé que ce vendredi le Conseil des ministres approuvera la déclaration d’une zone catastrophique pour les zones les plus touchées des trois communautés afin d’essayer autant que possible que les personnes touchées récupèrent leur quotidien dans les plus brefs délais.

Le déluge atteint Saragosse

Le pic de l’inondation traverse Saragosse cet après-midi, avec pour le moment un débit inférieur aux 2 400 mètres cubes initialement attendus et aux 2 448 atteints dans l’avenue extraordinaire de 2015, bien que le maire, Jorge Azcón, ait averti que cette astuce peut prendre jusqu’à 36 heures pour passer.

De vastes zones près du rivage ont été inondéesÀ l’instar du site de l’Expo, certaines personnes ont été évacuées des lotissements unifamiliaux situés à proximité du lit de la rivière et des zones de danger ont été délimitées.

Cependant, depuis la mairie de Saragosse, ils assurent que la situation est désormais contrôlée et sans problèmes majeurs.

Lors de la visite de Sánchez, Javier Lambán a souligné la coordination « parfaite » face au « manque de coordination et de laisser-aller » dans la gestion de 2015 (lorsque le PP a statué), ainsi que les « prévisions d’investissement » du gouvernement espagnol, qui ont empêché de parler désormais de « catastrophe ».

Lambán a souligné le rôle du gouvernement d’Aragon et de celui de l’Espagne, à travers la Confédération hydrographique de l’Èbre, à réaliser d’importants investissements dans le nettoyage du lit de la rivière grâce auxquels cette avenue, qui « avait l’air franchement mauvaise il y a 48 heures », a pu résoudre d’une manière « assez rassurante ».

Le maire de Pradilla, Raúl Moncín, a parlé de la même manière, qui a reconnu qu’ils sont passés quelques jours « assez difficiles » dans cette ville en amont de Saragosse, bien que « les choses se soient bien passées après la mauvaise peinture » et que la ville n’ait pas dû être évacuée.

Pina de Ebro, prochain objectif

De Saragosse, le point d’inondation se rapproche des villes de la Ribera Baja. Pina de Ebro, adonde se ha trasladado esta tarde la sede del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), será este miércoles el epicentro de la riada y en los alrededores del municipio se ha desplegado ya un dispositivo de la CHE para intervenir en las defensas si c’était nécéssaire.

En effet, les volontaires de la Croix-Rouge ils ont transféré une trentaine d’habitants de cette commune à mobilité réduite à l’Osera de Ebro voisine, et la Croix-Rouge a installé, en prévision de problèmes plus importants, un abri dans le pavillon Bujaraloz. Les personnes à charge qui ont été évacuées de Novillas, Boquiñeni et Pradilla, dans la Ribera Alta, sont déjà rentrées chez elles.

En outre, le CHE a construit un cordon de sécurité complémentaire à Burgo de Ebro, également en aval de Saragosse, pour la défense de la zone urbaine, et a fourni du matériel à la municipalité de cette municipalité pour renforcer le barrage principal.

La ligne de chemin de fer conventionnelle entre Fuentes de Ebro et Quinto de Ebro, également dans la Ribera Baja, a été coupée par les inondations.

Navarra désactive l’alerte

Alors que, dans Navarre L’alerte du Plan Spécial d’Urgence Inondations a été désactivée, ce qui laisse place à la Phase de Récupération, qui se poursuivra jusqu’au rétablissement des conditions minimales indispensables à un retour à la normale dans les zones touchées.

Dans cette communauté, selon le président du gouvernement provincial, Marie ChiviteQuelque 12.000 hectares de cultures ont été touchés, auxquels il faut ajouter la casse de mottes, des dommages aux équipements comme les écoles ou les centres de santé et les habitations et des dommages aux infrastructures.

Sánchez s’est également rendu en Navarre, qui a trouvé à Buñuel des restes d’eau et de boue dans des rues inondées et il a écouté le témoignage des voisins au sujet des affections dans les récoltes, les entreprises et les maisons.

Ensuite, il a déménagé à Alfaro (La Rioja), avec la présidente du gouvernement de la Rioja, Concha Andreu, où il a remercié les professionnels impliqués dans l’atténuation des dommages pour leur travail.

Andreu a insisté ce matin pour que Son gouvernement explore « toutes les voies » d’aide aux communes sinistrées et a appelé les agriculteurs à s’assurer que les récoltes soient conscientes de ces situations.