Pedro Sola annonce son retour à « Ventaneando » après s’être remis de Covid-19 – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Pedro Sola a annoncé que près de deux semaines après avoir été testé positif au Covid-19, il avait déjà une date pour revenir au programme « Ventaneando ».

Via un lien via Zoom, Pedro Sola s’est dit impatient de reprendre ses activités et a donné plus de détails sur les symptômes bénins causés par Covid-19.

Compte tenu de cela, Pedro Sola a une nouvelle fois souligné l’importance du vaccin, se donnant comme exemple que le médicament anti-Covid-19 sauve des vies.

Pedro Sola a déclaré que lors de son infection au Covid-19, il n’y avait que quelques jours qu’il présentait des symptômes de la maladie et ils étaient très légers :

“C’était quelque chose de si léger que le médecin m’a dit que sûrement la charge virale que j’avais était très, très, très petite, elle était très basse parce que je me sentais vraiment bien et je vais bien”

Cette situation aurait favorisé la récupération rapide de Pedro Sola de telle sorte que le pilote revienne mercredi prochain, le 18 août, sur le forum ‘Ventaneando’.

Pedro Sola a déclaré qu’il a déjà été testé négatif pour Covid-19, cependant, sur recommandation médicale, il attendra jusqu’à 14 jours après son infection pour éviter d’exposer ses compagnons.

J’ai déjà testé négatif et je vais bien, donc [el doctor] Il m’a dit que par protocole, ‘attendez jusqu’à mercredi car devant vous et avec vos coéquipiers vous devez être sans le masque et pour être plus sûr, eux et vous qu’absolument rien ne va se passer’

Enfin, Pedro Sola a exprimé sa gratitude à toutes les personnes qui lui ont envoyé des messages positifs ainsi qu’aux médecins qui l’ont soigné.

“Je suis très reconnaissant à la vie, à ma santé, au médecin, au vaccin que cette chose qui m’est arrivée[n’estpasarrivéeauxadultes”[nopasóamayores”

Source : SDP