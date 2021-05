Pedro Sola dit que “juste fifís” voyagera dans le train maya – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Après avoir révélé les premières images de ce à quoi ressemblera l’intérieur du train maya, Pedro Sola a critiqué l’accessibilité qu’auront les Mexicains qui veulent voyager sur le chemin de fer, car il a dit qu’à première vue, il ne peut être utilisé que par des «fifis». .

Le 28 mai, le compte officiel de @TrenMayaMX a annoncé que Bombardier était la société qui a remporté l’appel d’offres pour amener les convois qui feront partie du chemin de fer. Avec une série de récréations visuelles, le gouvernement de la nation s’est vanté de ce à quoi ressemblera le transport tant attendu qui traversera les États du Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán et Quintana Roo.

À cet égard, les utilisateurs des médias sociaux ont critiqué le projet qu’Andrés Manuel López Obrador a l’intention de lancer en 2023. Dans une publication retweetée d’Aristegui Noticias, Pedro Sola a exprimé son opinion sur le type de personnes qui peuvent avoir accès au transport ferroviaire , puisqu’apparemment les cabines et les restaurants que l’on voit sur les images ont l’air de “première classe”.

Rapidement, la réaction de l’animateur de l’émission a fait sensation chez les utilisateurs de la plateforme et leurs fans, l’économiste de profession ayant reçu de multiples commentaires pour et contre. Beaucoup d’entre eux ont déclaré que Pedro Sola était peut-être l’un des chanceux à voyager et à profiter de l’expérience à l’intérieur des élégants convois.

« Je verrai Pedrito aller de là à ici », « C’est ainsi qu’on parle de Pedrito », « Eh bien, si vous voyagez », « Et aussi des journalistes magnifiques, excellents et distingués », « Je vous verrai assis dans fifi class, Pedrito, crashing boit tout comme ça », ont-ils exprimé.

D’autres ont pris la réponse de Sola avec humour, profitant de l’occasion pour lui rappeler la fameuse confusion qu’elle a jouée en faisant la promotion d’une marque de mayonnaise il y a quelques années.

“Eh bien, ceux du Pain vont finir par voyager là-bas, j’espère qu’ils mettent la bonne mayonnaise”, “Cela dépend de la mayonnaise utilisée par le chef”, ont-ils commenté.

Depuis quelques jours, le chauffeur fait part de ses propos sur Twitter, ce qui lui vaut des centaines de critiques de la part des utilisateurs de Twitter. Au cours de la semaine dernière, l’une des opinions de “Tío Pedrito”, comme l’appellent également ses partisans, est devenue virale concernant le changement de couleur du feu de circulation épidémiologique à Campeche, car malgré un faible niveau de contagion, il avait passer du feu vert au feu jaune.

«Campeche a été le premier État du pays qui, passant au feu vert, a commencé des cours en face à face dans les écoles; Qu’en pensez-vous ? Ils sont revenus au jaune, mais ce n’était pas à cause de la réactivation de la pandémie, alors ?”, a-t-il commenté.