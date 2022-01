Pedro Sola doit être connecté à un appareil en raison d’une condition

Pedro Sola doit être connecté à un appareil pour cause de maladie | .

Le célèbre chef d’orchestre de FenêtragePedro Sola est devenu l’une des figures les plus importantes de la télévision mexicaine, réussissant à attirer l’attention des internautes et des téléspectateurs dans toutes les situations qui le justifient.

Cette fois, nous aborderons une question très délicate, et c’est que le présentateur a révélé en pleine diffusion en direct de son émission qu’il a une condition très compliquée et une autre qui est la même que lui. Luis Miguel.

Pedro et lui aussi « Soleil du Mexique » Ils partagent la même affection, l’acouphène de Roblema, une situation qui s’est déchaînée chez le chanteur et qui l’a maintenu dans la polémique, mais le plus compliqué pour le journaliste est une autre situation.

C’est l’hypertension dont il souffre, qui provoque une élévation de la tension artérielle qui le compliquait jusqu’à il y a quelques mois, il doit donc avoir un appareil connecté tout le temps pour surveiller votre pression.

« Ici, j’apporte un appareil qui mesure ma tension artérielle, car je me réveille plus excité que d’habitude. Je l’amène ici 24 heures sur 24 », a-t-il avoué, en plus du fait qu’on sait qu’il a aussi des cataractes, il a donc besoin d’une intervention chirurgicale pour le soigner.



Pedrito Sola a partagé la situation qui le maintient connecté à un appareil toute la journée.

Les téléspectateurs qui regardaient l’émission s’inquiétaient un peu du célèbre homme de 74 ans, il n’est plus si jeune et dans ces moments de situation mondiale compliquée il est aussi beaucoup plus à risque, ayant cette hypertension dont on ne veut pas pour voir ce qu’il se passerait si c’était contagieux.

Mais nous ne voulons pas être comme Adela Micha, héritage vous avez sûrement été très au courant des réseaux sociaux ces dernières heures, nous espérons que notre oncle Pedrito Sola se rétablit très bientôt et qu’il pourra continuer avec nous sur ces écrans en divertissant son public.

