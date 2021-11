Pedro Sola est l’un des animateurs emblématiques de l’émission Ventaneando, dans laquelle il parle avec Pati Chapoy et Daniel Bisogno des différents scandales des émissions.

Cependant, le présentateur charismatique partage constamment ses critiques ou ses réflexions sur Twitter, parfois ses followers le soutiennent et dans d’autres, il est entré dans diverses controverses à cause de ce qu’il écrit.

Ce samedi 6 novembre, Pedro Sola s’est rendu dans une salle de cinéma pour tenter de profiter du dernier opus de Marvel, c’est-à-dire Eternals. Cette production appartient à Marvel Cinematic Universe et à Disney. Selon la plateforme spécialisée Rotten Tomatoes, le film a obtenu 5,70 sur 10 en note.

A la fin de son rôle, le présentateur a lancé une critique acerbe du film sur son compte Twitter officiel car il semblait « éternel » en termes de durée et a même fulminé contre deux actrices bien connues qui ont participé au casting ; c’est-à-dire Salma Hayek et Angelina Jolie.

Dans son tweet de plainte, il a écrit que le film Eternals était à la hauteur de son titre parce que son rythme semblait fastidieux et lent, même dans un message après l’original, il a mentionné qu’il avait l’impression qu’il avait duré 5 000 ans, alors il a même oublié comment le complot avait commencé.

De plus, Pedrito Sola a expliqué que, de son point de vue, Salma Hayek et Angelina Jolie ont fait une performance terrible car, selon leurs critères, elles n’ont pas l’âge idéal pour jouer dans les personnages de Marvel, alors il s’est opposé à eux en disant qu’ils semblaient les grands-mères des autres super-héros.

«Je suis allé voir Eternals et il porte bien son nom, c’est éternelaaaaa. Top stars Salma et Angelina, toutes deux fatales, un couple de femmes ennuyeuses qui ressemblent (à) aux mamies de super-héros. Je ne me souviens même plus comment l’histoire a commencé », peut-on lire sur son compte Twitter.

Comme ses followers savent déjà que Pedro Sola a tendance à critiquer et à se plaindre, certains d’entre eux ont pris ses commentaires avec humour et ont même été d’accord avec lui dans des messages tels que : « Tu n’es pas un fan, Pedrito, tu l’as vue avec les yeux de n’importe quel mortel. qui n’est pas fan », « en général : scénario épouvantable, casting inapproprié et mise en scène médiocre » ou « Vous donnez vos impressions sans craindre la censure des fans ».

Mais il a également reçu en retour des commentaires acides qui faisaient même mention d’une erreur qu’il avait commise à Ventaneando, par exemple : « Eh bien, si vous n’avez pas pu apprendre une marque de mayonnaise, ne vous attendez pas à vous souvenir des intrigues de films. »