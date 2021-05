Pedro Vicente / Sa carrière de boxeur n’a pas été facile, mais il continue “au pied du canyon”

Pendant que je regardais la boxe, j’ai eu l’occasion de rencontrer d’innombrables boxeurs portoricains et d’autres nationalités, qui se battent chaque jour pour atteindre leurs objectifs.

L’un d’eux est mon compatriote et concitoyen Pedro Vicente Scharbaai, que j’ai eu le plaisir de voir faire ses débuts le 9 juin 2012, au Palacio de los Deportes de Mayagüez. Je l’ai récemment interviewé pour BOXEOMUNDIAL.COM, où le combattant raconte à quel point sa carrière de boxeur a été difficile.

Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir la boxe comme sport ?

Enfant j’aimais beaucoup me battre et un jour mon seul frère (de père et de mère) qui à cause du destin n’est pas avec nous, m’a acheté des gants pour pratiquer parmi nous et dans le quartier avec qui je voulais, je les mettrais sur et nous pratiquions. Au fil des années, mon frère est allé en prison et un jour, j’ai reçu une lettre de lui dans laquelle il me recommandait que si j’aimais me battre, je le faisais correctement dans un ring et depuis lors, j’ai commencé à boxer.

Avez-vous eu une carrière de boxeur amateur, comment cela s’est-il passé pour vous, qui a été votre premier entraîneur ?

En tant que boxeur amateur j’ai fait 68 combats dont j’ai gagné 50 et 18 ont été des défaites. Mon premier entraîneur était Chuck Webner (Bayonne Bomber) dans le New Jersey, un boxeur qui a combattu Ali. C’était pendant 2 mois puis j’ai déménagé à Porto Rico où j’ai commencé avec « Taty » Talbot.

Neuf ans au niveau professionnel et vous n’avez combattu que 10 combats, quelle en était la raison?

J’ai été 9 ans et 10 combats pour des raisons personnelles indisciplinées et différentes. J’ai fait les 4 premiers combats en un an, mais ensuite je suis resté inactif pendant un an. Quand j’ai fait mon cinquième combat, ma première défaite est arrivée, j’avais déménagé dans le New Jersey, je devais travailler pour subvenir aux besoins de ma famille et j’étais inactif pendant 4 ans. Après cette période, j’ai déménagé à Porto Rico, j’ai commencé à m’entraîner avec Trabal (José Luis) et j’ai fait 2 combats et dans le dernier, j’ai perdu par KO au premier tour. Je décide de me reposer pendant 7 mois, puis je commence à m’entraîner, je fais encore 2 combats en battant Laboy (Edgardo), je me blesse et termine le combat avec une blessure à la main. Après la reprise vient la fameuse pandémie et 2 ans d’inactivité passent après mon dernier combat.

Depuis combien de temps vous entraînez-vous avec José Luis Trabal, avez-vous su vous adapter à son mode d’entraînement ?

J’ai commencé à m’entraîner avec Trabal en 2018, j’ai fait 5 combats et je me suis très bien adapté à sa façon de s’entraîner car il est très discipliné et montre beaucoup de détermination dans ce qu’il fait.

Lors de la bagarre avec le Mexicain Alexis del Bosque le 21 mai je vous ai vu de bon air, que pouvez-vous nous dire sur la rencontre?

De ce dernier combat, que puis-je vous dire, nous sommes allés contre toute attente, un homme de 6 pieds, pesant 135,00 livres et à la maison. Mon poids actuel est de 128 à 130 livres pour combattre, mais nous étions confiants et bien entraînés pour nous battre. Le combat m’a été proposé deux semaines avant le combat, mais je me sentais prêt, je m’entraînais depuis 4 mois.

Espérez-vous être plus actif le reste de l’année ?

Le reste de l’année, je m’entraînerai à être actif, avec la faveur de Dieu. Entre ses mains, je mets tout pour continuer avec la condition et le rythme du combat que j’ai actuellement pour quand la grande opportunité se présentera.

Toute expression que vous voulez faire pour finir.

Je veux remercier Dieu et être un exemple pour qu’ils sachent qu’il n’est jamais trop tard pour atteindre un objectif, tout ce qu’il faut, c’est le désir de le faire et de l’atteindre. Mettez toute votre foi entre les mains du Seigneur, Dieu d’abord et le reste suivra. Dieu vous bénisse.