Pedroñeras battu 0-3 au stade Almagro

03/06/2021 à 21:49 CEST

le Pedroñeras signé une performance exceptionnelle après avoir battu le Almagro lors de la réunion tenue dans le Manuel Trujillo ce jeudi, qui s’est soldé par un score de 0-3. le Almagro voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le Conquérir par un score de 0-1. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Pedroñeras a remporté son dernier match de la compétition à l’extérieur 0-1 contre le Manzanares. Avec ce marqueur, l’équipe d’Almagreño est huitième, tandis que la Pedroñeras il est septième après la fin du match.

La première partie du jeu a commencé d’une excellente façon pour lui Pedroñeras, qui a tiré le coup de canon sur le Manuel Trujillo avec un but sur penalty de Kike Espinosa à la 38e minute. Par la suite, l’équipe visiteuse a marqué, augmentant le score grâce au succès devant le but de David Martinez juste avant le coup de sifflet final, plus précisément à 45. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 0-2.

Après la pause, en deuxième mi-temps est venu le but de l’équipe pedroñero, qui a augmenté son avantage avec un but de Kanté quelques instants avant le coup de sifflet final, en 87, concluant la confrontation sur le score de 0-3.

En ce moment, le Almagro il obtient 25 points et le Pedroñeras avec 28 points.

Le lendemain, l’équipe jouera à l’extérieur contre lui Illescas, Pendant ce temps, il Pedroñeras affrontera à la maison le UD Almansa.