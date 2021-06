Pedroñeras reçoit l’UD Almansa lors de la 10e journée

05/06/21 à 19:11 CEST

Dimanche prochain à 19h00 se jouera le match de la dernière journée de la deuxième phase de la troisième division, dans lequel ils joueront Pedroñeras Pourtant le UD Almansa dans le Municipal de Las Pedroñeras.

le Pedroñeras affronte le match avec optimisme après avoir remporté le Manzanares dans le José Camacho par 0-1, avec un but de Kike Espinosa. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté cinq des neuf matchs disputés jusqu’à présent et ont réussi à inscrire 23 buts pour et 36 contre.

Du côté des visiteurs, le UD Almansa il a remporté ses deux derniers matchs de la compétition contre lui Azuqueca dans son fief et le Illescas hors de son terrain, 2-1 et 0-1 respectivement, il entend donc maintenir sa séquence de victoires au stade de Pedroñeras. À ce jour, sur les neuf matchs que l’équipe a disputés dans la deuxième phase de la troisième division, elle en a remporté cinq et ajoute un chiffre de 35 buts contre 31 en faveur.

En référence aux résultats en tant que local, le Pedroñeras a réalisé des chiffres de deux victoires, une défaite et un nul en quatre matchs disputés dans son stade, des chiffres qui peuvent sembler encourageants pour le UD Almansa, puisqu’ils manifestent une certaine faiblesse des locaux dans les matchs qui se déroulent dans le Municipal de Las Pedroñeras. Aux sorties, le UD Almansa ils ont gagné deux fois et ont été battus une fois lors de leurs quatre matchs disputés, ce qui en fait un adversaire assez fort à l’extérieur que les locaux devront affronter.

Les deux rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le stade de la Pedroñeras et le bilan est de deux défaites et deux nuls en faveur de l’équipe locale. De même, l’équipe locale connaît une séquence de deux matchs consécutifs sans perdre à domicile contre le UD Almansa. La dernière fois que les deux équipes ont joué dans cette compétition, c’était en décembre 2019 et le résultat était un match nul (1-1).

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau qualificatif de la deuxième phase de troisième division, nous pouvons voir que les visiteurs commencent avec un avantage de huit points. le Pedroñeras Il arrive à la rencontre avec 31 points à son casier et occupant la septième place avant le match. Pour sa part, le UD Almansa il a 39 points et se classe deuxième du tournoi.