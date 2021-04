Pedroñeras triomphe après avoir battu 0-4 au stade Atlético Ibañés

04/04/2021 à 23:37 CEST

le Pedroñeras a pris un bon départ dans la deuxième phase de la troisième division, grâce à une victoire à domicile pour le Athlétique Ibañés par 0-4 dans le match qui s’est déroulé dimanche dans le Municipale de Casas Ibáñez. Après le résultat obtenu, l’équipe visiteuse était en neuvième position avec 17 points et l’équipe locale est cinquième avec 23 points dans le casier à la fin du duel.

La première partie du duel a commencé de manière positive pour lui. Pedroñeras, qui a tiré le pistolet de départ sur le Municipale de Casas Ibáñez grâce à un peu de Kante à la 43e minute. L’équipe de pedroñero a rejoint à nouveau, se distançant en faisant 0-2 avec un but de Mamadou juste avant le coup de sifflet final, précisément à 45 ans, concluant la première mi-temps avec le score 0-2.

Dans la seconde période est venu le but de l’équipe visiteuse, qui a augmenté les distances grâce à un objectif de Israël dans la minute 65. Après un nouveau mouvement, le score de l’équipe de pedroñero a augmenté, ce qui a augmenté les différences établissant le 0-4 grâce à un but de Lopez à la limite de la fin, dans le 90, clôturant ainsi la confrontation avec un résultat final de 0-4.

Le technicien de la Athlétique Ibañés, Antonio Castillo, a donné l’entrée sur le terrain à Délicat, Josete Guijarro et Gracieux remplacer Mondi, Royo et Bol, tandis que du côté du Pedroñeras, Javi bermudez remplacé David Martinez, Lopez, Jorge, Galindo et Tête de Santi pour Israël, Kameni, Kike Espinosa, Mamadou et José Ramon.

L’arbitre a décidé d’avertir trois joueurs. De la part des habitants, le carton jaune est allé à Bol et par le Pedroñeras réprimandé José Ramon et Kike Espinosa.

Avec ce résultat, le Athlétique Ibañés est laissé avec 23 points et le Pedroñeras obtient 17 points après avoir remporté le match.

Au cours du tour suivant, le deuxième de la deuxième phase de la troisième division, le Athlétique Ibañés jouera son match contre lui Madridejos en dehors de la maison. Pour sa part, Pedroñeras jouera à domicile son match contre lui Almagro.

Fiche techniqueAtlético Ibañés:Rodri, Acai, Candela, Bolo (Clemente, min.83), Cifuentes, Pablo, Marcos Moreno, Mondi (Delicado, min.39), Carrasco, Royo (Josete Guijarro, min.75) et CifuPedroñeras:Javi Lopez, Fuentes Ortega, Borja Collado, Salva Gomez, Kante, Kike Espinosa (Jorge, min.83), Rubio, Jose Ramon (Santi Cabeza, min.86), Kameni (Lopez, min.73), Mamadou (Galindo, min.86) et Israël (David Martínez, min.73)Stade:Municipale de Casas IbáñezButs:Kante (0-1, min.43), Mamadou (0-2, min.45), Israël (0-3, min.65) et Lopez (0-4, min.90)