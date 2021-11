Pee Safe lance la campagne To-Let-Go

La campagne met également l’accent sur l’importance de permettre l’accès aux toilettes pour tous

Pee Safe a lancé une campagne intégrée intitulée To-Let-Go avant la Journée mondiale des toilettes le 19 novembre 2021. Le slogan de la campagne « Ne retenez pas le flux, transportez simplement Pee Safe et suivez le flux » parle pour le nom » To-Let-Go », qui vise à sensibiliser les gens aux pratiques de toilettes sûres, en particulier lors de l’utilisation des toilettes publiques, afin d’éviter les infections transmises par les toilettes telles que les infections urinaires. La campagne vise en outre à améliorer les conditions des toilettes en appréciant et en reconnaissant leur existence même. Avec un mélange d’activités et d’influenceurs en ligne et hors ligne, la campagne vise à toucher 10 millions de personnes en Inde.

Avec la pandémie, l’importance d’une toilette hygiénique s’est accrue, car le manque d’accès et les habitudes malpropres peuvent entraîner un certain nombre d’infections, a déclaré Vikas Bagaria, fondateur et PDG de Pee Safe. « En tant que marque, notre priorité absolue a été de sensibiliser à tous les aspects de l’hygiène. Notre premier produit est né d’une expérience personnelle d’avoir utilisé des toilettes non hygiéniques. Il était tout à fait naturel pour nous de prendre en main la sensibilisation et la disponibilité des produits connexes. Même pendant cette campagne intégrée, nous visons à couvrir tout cela et à continuer à travailler pour un avenir meilleur et sain pour l’Inde », a-t-il ajouté.

Une toilette à elle seule englobe divers autres éléments – la santé publique, l’égalité des sexes, l’éducation, l’économie et notre environnement. Même l’envie de faire pipi est universelle, que vous soyez à la maison ou à l’extérieur. Cependant, le manque d’accès à des toilettes propres ou de bonnes habitudes d’hygiène peut aggraver la situation. À travers sa campagne, Pee Safe vise à sensibiliser à ces aspects et à inculquer une bonne hygiène et de bonnes habitudes de toilette. La campagne de Pee Safe comprend des vidéos de sensibilisation sur la façon dont les gens gèrent leur envie de faire pipi lorsqu’ils n’ont pas accès à des toilettes propres, en particulier les femmes.

Lire aussi : LinkedIn s’associe à The Glitch pour déployer la deuxième phase de la campagne #FindTheBalance



Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.