Peep Show de sons de Soft Cell

«Je ne pouvais tout simplement pas le croire. J’étais allongé au lit, en riant », se souvient Dave Ball, dans une biographie de 1984 de Cellule douce, en apprenant la nouvelle que « Tainted Love » était en tête des charts britanniques. Cela n’avait clairement pas été prévu de cette façon. La décision de Soft Cell d’enregistrer une reprise piquante du classique de la soul Gloria Jones Northern s’était inopinément catapultée Marc Amande et Dave des franges du mouvement synth-pop et indie dans l’univers à haute pression de Top Of The Pops et Smash Hits, les envoyant involontairement sur la voie de l’enregistrement de leur premier album, Non-Stop Erotic Cabaret.

« Nous étions deux personnes que l’on pensait ne jamais obtenir un numéro 1 dans un million d’années », a déclaré Marc dans le même livre. Ainsi, lorsque leur maison de disques a suggéré que New York pourrait être l’endroit idéal pour enregistrer l’album requis pour suivre l’énorme succès du single, il était peut-être inévitable que le duo saute sur l’occasion ; peut-être pensaient-ils qu’ils n’en auraient peut-être plus l’occasion. Et New York, après tout, semblait capturer les scènes frénétiques et parfois dangereuses vers lesquelles Soft Cell était attiré.

« Un aperçu d’un monde miteux »

Les traces d’un manque de confiance en soi ambitieuse ne sont en aucun cas évidentes dans l’album classique de 10 pistes qui a vu le jour le 27 novembre 1981. L’enregistrement n’ayant commencé que quelques mois plus tôt dans des studios autrefois utilisés par Jimi Hendrix, la plupart des morceaux avaient été choisis avec le producteur Mike Thorne avant le voyage. Le titre de l’album avait également été corrigé, avec Dave et Marc prenant sur une plaque de rue à Soho la muse des thèmes les plus sombres du disque. « Nous voulions que l’album soit un peep-show de sons ; un aperçu d’un monde miteux ; une bande-son à un joint de clip de strip-tease ; un journal intime d’aperçus à travers une porte éclairée en rouge », a déclaré Marc dans son autobiographie Tainted Life.

Ce symbolisme est apparu haut et fort sur une collection de grooves de club largement percussifs qui capturaient les nouvelles règles du dancefloor qui se formaient autour d’une direction plus dure et plus urbaine. Les synthés clippés du disque offraient parfois une base légère pour les paroles expansives de Marc. Avec cette structure à son plus fragile, un morceau comme « Entertain Me » semble frénétique, hypnotique et presque trop frénétique, mais sur le deuxième single de l’album, « Bedsitter », il offre l’ancrage parfait à une chanson dégoulinant d’images évocatrices.

Cette imagination mettrait le groupe dans le pétrin. Non-Stop Erotic Cabaret a été soutenu par une collection de vidéos complètes, et la chanson « Sex Dwarf » a été martelée dans les tabloïds britanniques du dimanche pour ses images provocantes. Il semble que personne n’ait compris l’ironie… Peut-être que, comme une grosse soirée en ville, Soft Cell pourrait parfois s’emporter avec eux-mêmes, tout le monde manquant la blague.

Subversif mais accessible

Avec un titre comme Non-Stop Erotic Cabaret, les thèmes sexuels prédominent évidemment, mais le véritable cœur du projet vient de quelques tranches de commentaires sociaux très observées. Le « Secret Life » riche en riffs parle moins d’une ligne de touche perverse et plus d’un schisme personnel approfondi par des besoins qui s’avèrent impossibles à satisfaire. « Bedsitter », malgré la résistance des maisons de disques contre le fait qu’il soit la suite de « Tainted Love », s’est avéré un autre grand succès; vous auriez du mal à découvrir une tranche d’observation sociale plus nette dans n’importe quel Top 40 avant ou depuis.

La meilleure chanson de l’album, cependant, est peut-être le dernier numéro, « Say Hello, Wave Goodbye »: un véritable classique et une sorte de chanson signature pour Marc, qui sait qu’il ne peut pas terminer un concert à ce jour sans revisiter ce. « Say Hello, Wave Goodbye » a suivi le numéro 4 « Bedsitter » avec un sommet des charts britanniques de n ° 3 et a ensuite été repris par David Gray, cimentant sa réputation de deuxième chanson de Soft Cell la plus célèbre.

Rien à craindre

Aujourd’hui, près de 40 ans plus tard, comment doit-on considérer le Cabaret Érotique Non-Stop ? Pour beaucoup, le groupe sera à jamais identifié à « Tainted Love »: mille discothèques scolaires punitives et nuits de poule cimentant sa position dans notre psyché collective. Pour quiconque est prêt à creuser un peu plus, l’album reste l’une des collections pop les plus subversives mais les plus accessibles jamais sorties à la suite d’un méga-hit international. Les thèmes peuvent être difficiles, mais il y a une touche de cabaret dans l’escapade qui neutralise une partie de la charge érotique la plus sombre. La synth-pop a rarement été aussi trouble et, si les structures de danse du disque sont liées à l’innovation de l’époque, Non-Stop Erotic Cabaret a en fait remarquablement bien vieilli. Cela reste le point d’entrée le plus facile pour un duo dont le travail deviendrait de plus en plus agité dans les deux albums de suivi complets qui sortiraient avant leur première séparation en 1984.

Avec un sommet du classement britannique n ° 5 et 46 semaines sur ces listes, Non-Stop Erotic Cabaret a été réédité plusieurs fois au fil des ans depuis, notamment dans l’édition de luxe de 2008, qui a extrait une partie du matériel du Le mini-album Non-Stop Ecstatic Dancing qui a émergé l’été suivant et a servi de pièce d’accompagnement au premier. Non-Stop Erotic Cabaret ne remportera aucun prix pour sa subtilité, mais sa narration taquine, ses riffs de synthé insistants et ses mélodies à couper le souffle lui confèrent un impact précis et concentré à ce jour. Soft Cell a toujours été trop averti pour conserver longtemps un passeport pour la célébrité adolescente, mais l’album marque le point culminant de leur apogée commerciale, mais ses paroles sont parmi les plus évocatrices de Marc.

« C’était bon d’entendre [“Say Hello, Wave Goodbye”] joué parmi toute la pop peu profonde. La pop des affaires », a déclaré Marc plus tard. Non-Stop Erotic Cabaret a prouvé qu’à l’époque, le couple pouvait créer des histoires musicales stimulantes avec quelque chose de différent à dire qui faisait toujours l’affaire. Alors que le duo s’apprête à dire au revoir une dernière fois, la magie de ce moment ne s’est pas estompée et la séduction est toujours aussi délicieuse. Pas du genre à partager avec ta maman, peut-être, mais rien à craindre non plus…

