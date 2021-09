Peeved Nick Saban prononce la dernière diatribe de la conférence de presse

L’entraîneur de football de l’Alabama, Nick Saban, n’a pas semblé de bonne humeur lors de sa conférence de presse mercredi, ce qui n’est pas vraiment une nouvelle choquante.

Peut-être qu’il était toujours irrité que son équipe n°1 n’ait battu la Floride que de trois points le week-end dernier, ou peut-être que quelque chose ne fonctionnait pas à l’entraînement, ou qu’il n’aimait pas les questions qu’on lui posait, ou peut-être qu’il s’est juste réveillé sur du mauvais côté du lit. Parce que, bien que Saban soit sujet à des discours de conférence de presse ou à des réponses brusques, il a semblé un peu plus perturbé lorsqu’on lui a posé une question apparemment anodine sur l’ailier rapproché Jahleel Billingsley.

Au cours des trois premiers matchs de l’Alabama cette saison contre Miami, Mercer et la Floride, Billingsley n’a pas vu une tonne d’action, mais le junior de 6 pieds 4 pouces et 230 livres a capté sa première passe de la saison contre les Gators – un 26- réception d’atterrissage de la cour.

Et lorsqu’on a demandé à Saban ce que Billingsley avait fait pour voir son rôle augmenter cette saison, l’entraîneur septuple champion a offert une réponse apparemment agacée.

Saban a dit :

« Eh bien, il fait ce qu’il est censé faire. Il s’entraîne mieux, il est plus engagé, il est plus concentré sur ce qu’il est censé faire et il a des performances plus positives sur le terrain, ce que tout joueur est censé faire. Je pense que – est-ce que l’un d’entre vous a fait du sport ? Je veux dire, l’entraîneur est censé jouer les meilleurs joueurs, non ?

«Et ensuite, c’est aux joueurs de faire ce qu’ils sont censés faire pour qu’ils puissent jouer parce qu’ils deviennent l’un des meilleurs joueurs. C’est donc ce qu’il fait maintenant. Mais je ne sais pas, peut-être que si vous n’avez pas joué, ce n’est peut-être pas quelque chose que vous obtenez tout à fait. Donc, pour répondre à votre question, il fait ce qu’il est censé faire.