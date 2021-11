La mort de Dan d’acierWalter Becker en septembre 2017 était une triste perte à tous les amateurs de musique faite avec intelligence et sang-froid. Mais le riche catalogue d’enregistrements du groupe continue de résonner, alors que nous célébrons ici en nous remémorant l’une de leurs six chansons qui figurait dans le Top 20 américain, « Cheville. »

Becker et son partenaire créatif Donald Fagen ont peut-être eu peu de temps pour le single en tant que forme d’art en soi. Mais le 19 novembre 1977, la chanson a fait ses débuts sur le Billboard Hot 100, en tant que première sortie de Steely Dan’s sixième album Aja. Écrit comme jamais par Becker et Fagen et produit, comme le LP, par le collaborateur de longue date Gary Katz, « Peg » a été réalisé avec une équipe de collaborateurs.

Parmi ces musiciens, Paul Griffin jouait du piano électrique, Chuck Rainey la basse, avec Steve Khan ajoutant la guitare et Jay Graydon clouant le solo de guitare complexe. Eux et d’autres ont joué des rôles clés dans une chanson qui caractérisait le mouvement de Steely Dan vers un son toujours plus jazz, mais toujours avec suffisamment d’équipements rock avec lesquels ils s’étaient établis.

Un ingrédient distinctif

L’ingrédient supplémentaire indéniable était la voix d’un autre collaborateur fréquent, Michael McDonald, qui a chanté des harmonies vocales toujours distinctes comme il l’avait fait sur les premiers enregistrements de Dan. À ce jour, il était bien établi en tant que chanteur principal des Doobie Brothers, et très admiré pour leurs singles dans les charts américains tels que « Takin’ It To The Streets » et « It Keeps You Runnin' », avec un grand succès solo toujours en magasin. .

Écoutez le meilleur de Steely Dan sur Apple Music et Spotify.

« Peg » a commencé sur le Hot 100 à un n ° 87 assez calme, à mi-chemin d’une liste de dix nouvelles entrées qui comprenait également « Turn To Stone » d’ELO et Paul McCartney et les ailes‘ « École pour filles. » Mais alors que les radios du Top 40 ainsi que les stations FM commençaient à réaliser leurs charmes, le single a grimpé pendant trois mois complets, atteignant la 12e place au cours de ses 15e et 16e semaines de classement. Quelques mois plus tard, Aja a remporté un autre hit du Top 20 américain dans le tout aussi admirable « Deacon Blues ».

