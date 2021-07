Pegasus n’est que la pointe de l’iceberg du cyber-espionnage israélien, avec Whitney Webb .

de MintPress News :

La journaliste d’investigation Whitney Webb rejoint MIntCast pour discuter de Pegasus, Toka et du réseau mondial de cyberespionnage israélien.

Edward Snowden l’a appelé “l’histoire de l’année”. Une société d’espionnage israélienne a été surprise en train de vendre un logiciel à des régimes autoritaires qui l’ont utilisé pour surveiller plus de 50 000 personnes dans le monde.

Cette société est NSO, fondée en 2010 par d’anciens membres de l’Unité 8200, la célèbre équipe de renseignement de l’armée israélienne. Leur produit s’appelle Pegasus, et il a été vendu à l’armée, aux forces de l’ordre et aux agences de renseignement dans 40 pays, parmi lesquels certains des pires gouvernements au monde violant les droits humains.

Sur ce « MintCast », la journaliste d’investigation Whitney Webb rejoint Mnar Adley aujourd’hui pour discuter de Pegasus, Toka et du réseau mondial de cyberespionnage israélien. Whitney Webb est écrivain et chercheuse pour les points de vente Unlimited Hangout et The Last American Vagabond. Elle couvre principalement le renseignement, la technologie, la surveillance et les libertés civiles. Entre 2017 et 2020, elle a également été journaliste d’investigation principale pour MintPress. Son dernier article, « Rencontrez Toka, la société israélienne de logiciels espions la plus dangereuse dont vous n’avez jamais entendu parler », a été publié par MintPress plus tôt cette semaine.

Pegasus est capable d’attaquer les téléphones portables d’individus ciblés sans qu’ils s’en rendent compte, surveillant et enregistrant leurs appels, SMS et accédant à d’autres informations stockées sur leurs appareils. Des dizaines de militants des droits humains, près de 200 journalistes, plusieurs membres de la famille royale arabe et plus de 600 politiciens sont connus pour avoir vu leurs communications espionnées et compromises. Parmi ceux-ci figurent le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre pakistanais Imran Khan et le président irakien, Barham Salih.

Des proches collaborateurs du journaliste du Washington Post, Jamal Khashoggi, ont également été attaqués et compromis juste avant son assassinat par des agents saoudiens en 2018, indiquant fortement que les informations glanées via Pegasus étaient cruciales dans cette entreprise. NSO a nié avec véhémence que son produit ait été utilisé dans son assassinat. Pourtant, il a également publié une déclaration insistant sur le fait qu’il n’avait pas accès à ce que ses clients faisaient avec le logiciel – deux affirmations apparemment contradictoires.

L’histoire de Pegasus a également fait des vagues en Inde, où il a été révélé que le Premier ministre Narendra Modi l’avait utilisé pour espionner ses opposants politiques à l’approche des élections de 2019. Le Parti du Congrès indien a accusé le Premier ministre d’avoir commis une trahison. Il a également été révélé que le gouvernement avait piraté le téléphone d’une femme qui accusait le juge en chef de l’Inde de l’avoir violée, une révélation sapant l’ensemble du système judiciaire et le concept d’un procès équitable.

Pourtant, une nouvelle enquête de MintPress News affirme que Pegasus n’est que la pointe de l’iceberg du cyberespionnage israélien et qu’un autre logiciel, Toka, est bien plus dangereux et scandaleux. Toka se présente comme “un guichet unique de piratage pour les gouvernements qui ont besoin de capacités supplémentaires pour lutter contre les terroristes et d’autres menaces à la sécurité nationale dans le domaine numérique”. Le logiciel de l’entreprise est conçu pour infiltrer n’importe quel appareil connecté à Internet, pas seulement les smartphones.

Toka est un produit de l’État de sécurité nationale israélien, ayant été co-fondé par l’ancien Premier ministre, Ehud Barak, et a également été conçu par des membres de l’Unité 8200, conduisant Webb à suggérer qu’il s’agit d’une façade pour le gouvernement israélien.

