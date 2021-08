Pegasus, Parlement: P Chidambaram énumère les raisons possibles des prix du carburant inchangés

in

Les partis d’opposition, dont le Congrès, ont exigé une discussion sur la question de l’espionnage et ont perturbé le Parlement depuis le début de la session de la mousson le 19 juillet.

L’ancien ministre des Finances et chef du Congrès, P Chidambaram, a critiqué aujourd’hui le gouvernement Modi au sujet des prix du carburant restés inchangés au cours des 19 derniers jours et a également partagé certaines raisons probables derrière cela. Dans un tweet, Chidambaram a cité des options, notamment la session du Parlement en cours et la possible espionnage des téléphones des chefs de sociétés de commercialisation du pétrole utilisant le logiciel espion Pegasus comme raisons du statu quo des prix du carburant.

« Les prix de l’essence et du diesel n’ont pas été modifiés depuis 19 jours car : a) la session du Parlement a commencé le 19 juillet, c’est-à-dire il y a 18 jours b) les chefs des sociétés de commercialisation du pétrole ne peuvent pas se parler car leurs téléphones sont infiltrés par les logiciels espions Pegasus et les Israéliens écoutent c) Tous les chefs sont en quarantaine jusqu’au 15 août d) Tout ce qui précède », a-t-il demandé dans son tweet.

Les prix de l’Essence & Diesel n’ont pas été modifiés depuis 19 jours car : a) La session parlementaire a commencé le 19 juillet, soit il y a 18 jours b) Les chefs des sociétés de commercialisation du pétrole ne peuvent pas se parler car leurs téléphones sont infiltrés par le logiciel espion Pegasus et les Israéliens écoutent – P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) 5 août 2021

Les prix de l’essence ont franchi la barre des 100 Rs/litre dans plusieurs villes, l’opposition protestant contre les prix élevés des carburants. Le député de Rajya Sabha a critiqué le gouvernement sur diverses questions, notamment les lois agricoles, les prix du pétrole et la ligne d’espionnage Pegasus. Il y a trois jours, il a reproché au gouvernement Modi de ne pas s’être exprimé sur les accusations d’espionnage.

« NSO Group comptait 40 gouvernements et 60 agences comme clients. Une question simple : le gouvernement indien était-il l’un des quarante ? Pourquoi est-il si difficile pour le gouvernement indien de donner une réponse directe à cette simple question ? » Il avait dit.

Les partis d’opposition, y compris le Congrès, ont exigé une discussion sur la question de l’espionnage et ont perturbé le Parlement depuis le début de la session de la mousson le 19 juillet. La question a uni presque tous les partis d’opposition alors qu’ils continuent de soulever la question dans les deux chambres – Lok Sabha et Rajya Sabha – à travers des slogans et des pancartes.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.