Pegasus ‘snoopgate’: les dirigeants de l’opposition se réunissent pour discuter de la stratégie pour coincer le gouvernement Modi au Parlement

Rahul Gandhi a déclaré que l’opposition ne voulait pas faire de compromis sur les questions d’inflation, de Pégase et de protestation des agriculteurs et souhaitait une discussion à la Chambre.

Alors que le problème de l’espionnage de Pegasus continue de perturber la session de mousson en cours du Parlement, les chefs des partis d’opposition se sont réunis aujourd’hui et ont décidé de soumettre des avis d’ajournement sur la question jusqu’à ce que le gouvernement accepte de discuter de la question. Le chef du Congrès Rahul Gandhi a également assisté à la réunion dans la chambre du chef de l’opposition à Rajya Sabha Mallikarjun Kharge.

Les dirigeants de l’opposition du Lok Sabha et du Rajya Sabha ont participé à la réunion. Ils ont discuté de la stratégie commune de l’opposition pour coincer le gouvernement sur la question de l’espionnage de Pegasus. Les dirigeants du Congrès, DMK, NCP, Shiv Sena, RJD, SP, CPIM, CPI, NC, AAP, IUML, RSP, KCM et VCK ont assisté à la réunion. Les personnes présentes à la réunion comprenaient Adhir Ranjan Chowdhury et Jairam Ramesh du Congrès, TR Baalu ​​de DMK, Tiruchi Siva, Kanimozhi, Supriya Sule et Praful Patel du NCP, Sanjay Raut de Shiv Sena, le chef de la Conférence nationale Hasnain Masoodi, Elamaran Karim de CPI-M, CPI Binoy Viswam, Bhagwant Mann de l’AAP et Manoj Jha du RJD.

Selon le PTI, Rahul Gandhi et d’autres dirigeants de l’opposition pourraient soumettre des motions d’ajournement sur la question de Pegasus au Lok Sabha ce soir.

S’adressant aux journalistes, Rahul Gandhi a déclaré que l’opposition ne voulait pas faire de compromis sur les questions d’inflation, de Pégase et de protestation des agriculteurs et souhaitait une discussion à la Chambre.

Au cours de la réunion, Rahul Gandhi aurait déclaré que le gouvernement diffamait l’opposition en l’accusant de ne pas permettre au Parlement de fonctionner, tandis que l’opposition soulevait des questions liées aux citoyens, aux agriculteurs et à la sécurité du pays.

«Nous avons fréquemment demandé au gouvernement du BJP de discuter des problèmes cruciaux qui affligent la nation – Pegasus, la hausse des prix, le Rafale, la mauvaise gestion du COVID et l’effondrement économique. Pourtant, le gouvernement refuse de permettre des discussions au Parlement. Que cachent-ils à la nation », avait déclaré Kharge.

Le parti du Congrès a déclaré que toute l’opposition fait preuve d’unité tandis que le gouvernement BJP a fait du Parlement une plate-forme pour adopter des projets de loi sans débat ni discussion. “Le BJP fuit les discussions sur les problèmes publics et les lois agricoles noires”, a déclaré le Congrès aujourd’hui.

