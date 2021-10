Pegasus, une tentative d’écraser la démocratie indienne, soulèvera cette question au Parlement: Rahul Gandhi

Rahul a également demandé si le ministre de l’Intérieur Amit Shah obtenait des données en utilisant le logiciel espion Pegasus.

Le parti du Congrès a déclaré aujourd’hui que sa position sur le logiciel espion Pegasus était justifiée aujourd’hui après que la Cour suprême a ordonné une enquête sur les allégations par un comité d’experts indépendant. S’adressant aux médias après le verdict, le chef du Congrès, Rahul Gandhi, a déclaré que le logiciel espion Pegasus était une tentative d’écraser la démocratie indienne.

« Pegasus était une tentative d’écraser la démocratie indienne. C’est un grand pas que la Cour suprême a dit qu’elle se penchera sur cette question. Je suis convaincu que nous en tirerons la vérité », a déclaré Rahul Gandhi.

Il a déclaré que le Congrès souhaite une discussion sur la question au sein du Parlement et soulèvera à nouveau la question lors de la session d’hiver.

« Au cours de la dernière session parlementaire, nous avons soulevé la question de Pegasus. Aujourd’hui, la Cour suprême a donné son avis et a appuyé ce que nous disions. Nous posions 3 questions – Qui a autorisé Pegasus ? Contre qui a-t-il été utilisé et est-ce qu’un autre pays a eu accès aux informations de notre peuple… Nous sommes heureux que la Cour suprême ait accepté d’examiner la question de Pegasus. Nous soulèverons à nouveau cette question au Parlement. Nous essaierons d’avoir un débat au Parlement. Je suis sûr que le BJP n’aimera pas avoir un débat à ce sujet », a déclaré Rahul.

Rahul a également demandé si le ministre de l’Intérieur Amit Shah obtenait des données en utilisant le logiciel espion Pegasus. « Pegasus a été utilisé contre des ministres en chef, d’anciens premiers ministres, des ministres du BJP, entre autres. Le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur ont-ils obtenu les données obtenues grâce à l’utilisation de Pegasus ? Si les données des écoutes téléphoniques de la Commission électorale, de la CEC et des dirigeants de l’opposition sont transmises au Premier ministre, alors il s’agit d’un acte criminel », a déclaré Rahul Gandhi.

La Cour suprême a déclaré aujourd’hui qu’il n’y avait pas eu de démenti spécifique de la part du Centre dans cette affaire, de sorte qu’il n’avait d’autre choix que d’accepter les observations du requérant prima facie. Le tribunal a également nommé un comité d’experts sous la supervision de la Cour suprême pour examiner l’affaire et lui a demandé de soumettre un rapport après huit semaines.

