Peggy Lee épelle ‘WOMAN’ sur le single Vintage Capitol

Peggy Lee n’était pas la première à enregistrer « I’m A Woman » de Jerry Leiber et Mike Stoller, mais quand elle l’a fait, elle l’a entièrement détenue. Un exemple classique des récits intelligents et impertinents du duo d’écrivains, ses paroles audacieuses et libérées représentaient une femme qui pouvait prendre soin d’elle-même et de son homme en même temps.

« Je peux frotter et frotter jusqu’à ce que cette vieille maison brille comme un sou, nourrir le bébé, graisser la voiture et me poudrer le visage en même temps », a-t-elle chanté. Puis : « Si tu viens me voir affamé, tu sais que je vais te remplir de sable, si c’est de l’amour que tu aimes, je t’embrasserai et te donnerai des frissons. « Parce que je suis une femme, FEMME, je le répète ! » Même en écoutant à distance un Capitol Records 45, vous en douteriez à vos risques et périls.

« I’m A Woman » a été publié pour la première fois dans une version cuivrée et chargée de cornes en mai 1962 par l’artiste soul-gospel Christine Kittrell. Cette lecture, sur Vee-Jay, a apprécié l’action locale à Chicago mais a manqué à juste titre les honneurs des charts nationaux, donnant à Lee et Capitol l’occasion pour la styliste vocale de la refaire à sa manière séduisante. Le producteur était « Big » Dave Cavanaugh, et l’accompagnement par Benny Carter’s Orchestra.

Dans son numéro du 1er décembre 1962, Cash Box a passé en revue la sortie de Lee avec admiration, en écrivant : peindre la ville en rouge. Peut marquer avec un grand intérêt de deejay. Plus tard dans le mois, la publicité commerciale de Capitol l’appelait « Un autre ‘Fièvre’! »

Le single est entré dans le Billboard Hot 100 pour le 5 janvier 1963 à un numéro 75 prometteur, deuxième seulement parmi les débutants de la semaine après « Walk Right In » des Rooftop Singers. Mais alors que cette sortie de Vanguard est allée jusqu’au n ° 1, Lee n’a pas grimpé plus haut que le n ° 54. C’était sa première entrée dans le classement des singles depuis plus de trois ans et demi, et le plus haut sommet depuis cette signature « Fever » hit de 1958, mais peu de récompense pour un enregistrement fabuleux. En février 1963, la chanson est devenue la chanson titre du nouvel album de Lee, qui comprenait également des versions de « Mack the Knife » et « A Taste of Honey ».

Les lectures ultérieures de « I’m A Woman » comprenaient une de Fontella Bass en 1966, devant celles de Maria Muldaur en 1974 et Reba McEntire en 1979. Muldaur avait chanté sur la version du Jim Kweskin Jug Band dès 1965. Bette Midler l’a repris en 2005, pour le Bette Midler Sings the Peggy Lee Songbook produit par Barry Manilow. Plus récemment encore, la chanson a été donnée un traitement à bascule par le quatuor féminin WOMAN pour le Mois de la sensibilisation au cancer du sein, avec la guitare invitée par reineC’est Brian May.

