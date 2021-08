Peine d’amour! La quête d’Aditi Ashok pour une médaille à Tokyo 2020 a été la performance indienne remarquable aux Jeux Olympiques

Aditi Ashok aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 (Image: .)

Vous devez ressentir la fille et à 23 ans, Aditi Ashok est à l’aube de l’âge adulte. Et pourtant, l’incroyable performance des golfeuses de Bengaluru lors de l’événement féminin de Tokyo 2020 a été rythmée par des capacités qui feraient la fierté d’un vétéran. Ashok était courageuse – elle a opté pour les coups dont elle avait besoin; a fait preuve d’une grande habileté – pas un putt faible ou un mauvais élan ; et force mentale – elle a percé des putts sous le pistolet et n’a montré aucun signe de s’effondrer sous la pression.

Il semblait vraiment qu’il était temps pour Ashok de devenir la première golfeuse indienne à remporter une médaille olympique ; dès le moment où elle a pris la tête, quoique brièvement, le jour de l’ouverture pour une voiture de moins de 67 ans; suivi d’un sans faute à cinq sous 66; et puis, quand les choses ont déraillé au troisième tour, s’est battue pour battre un vaillant quatre sous 68. La condamnation d’Ashok avec le bâton plat en particulier était irréelle : même au 72e trou, elle a donné un coup ferme à la balle et a suivi cela avec un autre putt de retour qui a été percé au centre de la coupe. Il est assez évident que la confiance en ses capacités n’est pas quelque chose qui lui manque.

Je suis assez bouche bée – au moment où j’écris, la dernière ronde de l’épreuve de golf féminin aux Jeux olympiques de 2020 vient de se terminer, et le putt qui aurait mis Ashok en séries éliminatoires pour la médaille de bronze a glissé de manière alléchante par le trou quelques minutes en arrière. Les joueurs de moindre importance se seraient retirés dans les vestiaires plus rapidement que leurs jambes ne pouvaient les porter. Ashok, de manière assez remarquable, a embrassé la gagnante, Nelly Korda, et a félicité sa partenaire de jeu Lydia Ko. Plus que la bonhomie qui fait partie du parcours en tournée, le sang-froid et le sang-froid de cette jeune golfeuse qui a manifestement une brillante carrière devant elle étaient tout simplement extraordinaires.

Le golf est l’un des rares sports aux Jeux olympiques dans lesquels les professionnels sont autorisés à concourir. Et Ashok est l’un de ces rares golfeurs pour qui la démarcation entre les rangs amateurs et professionnels a été presque insignifiante. Je veux dire, si vous gagnez un événement professionnel, à 13 ans, comme Ashok l’a fait lorsqu’elle a remporté un événement WGAI à Bangalore en 2010, il est peu probable que vous soyez nerveux à l’idée de participer à cette tournée. Ashok a non seulement remporté un événement professionnel ; elle l’a fait en battant le vétéran de la LPGA Smriti Irani en séries éliminatoires au Clover Greens GC à Bengaluru.

En 2016, elle est sortie de nulle part pour remporter le tournoi des écoles de qualification du Ladies’ European Tour. Non seulement elle était la première Indienne (hommes ou femmes) à remporter un tournoi de qualification d’une tournée internationale, mais, à 17 ans, la plus jeune de tous les temps. Son score cumulé de 23 sous la normale était le score gagnant le plus bas du tournoi et elle a égalé le record du parcours masculin de 10 sous la normale et a établi une nouvelle marque pour les dames au Samanah Country Club. Ce fut une validation étonnante des compétences et du tempérament de la jeune fille sur une grande scène, et plus important encore, contre un terrain de classe mondiale.

Elle a toujours été pressée. Après avoir commencé à jouer au club de golf de Bangalore à l’âge de cinq ans, Ashok a gravi les échelons amateurs avec une hâte sans précédent. Lorsqu’elle est devenue pro en 2016, elle a terminé sa carrière amateur au 11e rang mondial et en tête du classement en Asie. En chemin, elle est devenue la seule Indienne à participer aux Jeux asiatiques de la jeunesse (2013), aux Jeux olympiques de la jeunesse (2014) et aux Jeux asiatiques (2014). Elle a été la première Asiatique à remporter les trophées St. Rule et Lawson 2015 (St Andrews Links) et à remporter la médaille d’argent au Championnat d’Europe amateur féminin international 2015.

Le courage d’Ashok dans les événements internationaux est devenu évident lorsqu’elle est devenue la première Indienne à remporter le Ladies British Amateur Stroke Play Championship (2015) et le 81e Singha Thailand Amateur (2015). Puis, soudain, elle était là, dans le top dix après deux manches aux Jeux de 2016 à Rio, une véritable perspective de médaille. Éclaboussé à travers les gros titres dans les grands quotidiens et en ligne, Ashok a captivé l’imagination du pays d’une manière qu’aucun golfeur n’a jamais fait. Soudain, le golf est passé d’un jeu élitiste à un jeu qui avait en fait lancé un prétendant à une médaille; le manteau de la fierté nationale était solidement posé sur les épaules de la jeune fille.

Cette année-là, Ashok a mis le golf sur le devant de la scène comme jamais en Inde. Il y a eu de nombreux commentaires publics sur la façon dont les joueurs comme elle devaient être nourris et soutenus pour pouvoir concourir à Tokyo 2020. Quatre ans plus tard, la seule chose qui n’a pas changé est la performance d’Ashok, entièrement alimentée par sa détermination et son soutien sans faille. de ses parents et de l’équipe de soutien. Avec un oubli si symptomatique de l’amnésie sportive collective de notre pays lorsqu’il s’agit de tout sauf du cricket, il a fallu une autre performance stellaire aux Jeux olympiques pour qu’Ashok fasse la une des journaux. À Rio, elle a chuté au classement le dernier jour. À Tokyo, elle était à la recherche d’une médaille jusqu’à ce qu’elle joue son avant-dernier coup de l’épreuve.

La question de savoir si le golf féminin en Inde bénéficie d’un large soutien et d’un parrainage est une question discutable. Je ne suis pas particulièrement optimiste. Mais une chose au moins est certaine. Nous n’avons pas de nouvelles d’Ashok. Et cela ne prendra pas quatre ans cette fois.

Golfeur, Meraj Shah écrit également sur le jeu

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.