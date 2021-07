Peinture murale de Marcus Rashford restaurée par un artiste avec des manifestations contre le racisme prévues pour soutenir la star de Manchester United et d’autres coéquipiers anglais victimes de violence raciale

in

La grande fresque de Marcus Rashford chez lui à Withington, Manchester, a été réparée après avoir été vandalisée, et elle devrait devenir le théâtre d’une manifestation contre les abus raciaux.

L’œuvre d’art avait été défigurée par des graffitis offensifs après que l’attaquant de Manchester United ait raté un penalty lors de la défaite en fusillade de l’Angleterre contre l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020 dimanche soir.

La peinture murale de Rashford a été réparée mardi

Jadon Sancho et Bukayo Saka ont également été incapables de convertir leurs coups de pied ponctuels, ce qui a conduit le trio à recevoir des injures racistes ignobles sur les réseaux sociaux.

Les résidents locaux de Withington se sont réunis pour couvrir les insultes sur la peinture murale avec des messages positifs, qui se lisent «héros» et «Marcus pour le premier ministre», ainsi que des drapeaux et des bannières anglais.

Mardi après-midi, les deux côtés de la peinture murale étaient couverts de messages à la star dans une brillante démonstration d’unité et de soutien à Rashford et à toute l’équipe des Trois Lions.

Et l’artiste de rue local Akse P19 a ensuite repeint les sections défigurées de la peinture murale, qui a été réalisée en novembre dernier, restituant à l’art toute sa splendeur mardi.

La peinture murale de Marcus Rashford a rapidement retrouvé sa gloire légitime, à Withington. Un effort communautaire fantastique 👏👏❤️ pic.twitter.com/KmchO4xzPm – talkSPORT (@talkSPORT) 13 juillet 2021

Rashford a admis que la réponse aux graffitis muraux l’avait amené au bord des larmes dans une publication émotionnelle sur les réseaux sociaux.

Une partie d’un long message disait: «Je n’ai pas ressenti de moment plus fier que de porter ces Trois Lions sur ma poitrine et de voir ma famille m’encourager devant des dizaines de milliers de personnes. J’ai rêvé de jours comme ça.

« Les messages que j’ai reçus ont été positivement écrasants et voir la réponse à Withington m’a fait au bord des larmes.

Des messages de soutien ont été collés sur la fresque de Rashford pour cacher les insultes abusives

« Les communautés qui m’entouraient toujours de leurs bras continuent de me soutenir.

«Je suis Marcus Rashford, un homme noir de 23 ans de Withington et Wythenshawe, dans le sud de Manchester.

« Si je n’ai rien d’autre, j’ai ça. Pour tous ces gentils messages, merci. Je reviendrai plus fort. Nous reviendrons plus forts.

Pour soutenir les joueurs anglais victimes de violence raciale, la communauté de Withington organise une manifestation devant la peinture murale de Rashford à partir de 18 heures mardi.

pic.twitter.com/bs9lksGM4q – Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) 12 juillet 2021

Sabby Dhalu, co-organisateur de la manifestation Stand Up to Racism, a déclaré : « Nous condamnons les abus racistes que Marcus Rashford, Bukayo Saka et Jadon Sancho ont reçus depuis la fin de la finale de l’Euro 2020. Cela inclut le vandalisme de la peinture murale de Rashford à Manchester.

« Nous condamnons également la violence raciste et les abus commis par des supporters racistes anglais envers les supporters africains, caribéens et asiatiques de l’Angleterre, les supporters italiens et danois.

« Ce racisme et cette xénophobie illustrent précisément pourquoi les footballeurs anglais se sont mis à genoux à chaque match de l’Euro 2020.

« Les pénalités manquantes ne sont pas propres à trois footballeurs noirs. En atteignant la finale d’un tournoi majeur, cette équipe d’Angleterre est la plus titrée depuis 1966.

« Ce qui a soutenu ce succès, c’est l’équipe diversifiée et multiculturelle. Nous félicitons l’équipe et son engagement dans la lutte contre le racisme.