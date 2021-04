Pékin accueille en magasin Today at Apple des sessions animées par des créateurs locaux

Aujourd’hui, chez Apple, les sessions créatives reviennent à Pékin avec l’énergie que les gens adorent en magasin. À partir de ce mois-ci, les clients peuvent visiter le nouveau Forum d’Apple Sanlitun et entendre les artistes, photographes, musiciens et développeurs locaux.

La série Beijing Creative Stories, intitulée «One Capital City, Thousands Of Wonders» (traduction libre) se déroulera du 16 avril au 6 juin chez Apple Sanlitun et en ligne, pour les visiteurs incapables de faire le voyage. 12 cours seront animés par des créateurs locaux et mettront en évidence comment la tradition et la modernité s’unissent pour former un environnement unique de créativité.

Apple dit avoir travaillé avec 16 artistes pour rendre la série possible. 10 sessions seront organisées en magasin, y compris un laboratoire de photographie lumière et ombre, un laboratoire d’art, un laboratoire de musique et un laboratoire d’applications. En ligne, l’artiste Big Orange et Mars Radio Band rejoindront les Creative Pros d’Apple pour enseigner via Webex.

Deirdre O’Brien, SVP de Retail + People, a déclaré:

Nous sommes ravis de nous associer à une solide gamme d’artistes pour ramener les cours Today at Apple à l’incroyable nouvel Apple Sanlitun. Les clients chinois sont enthousiasmés par les cours Today at Apple et nous sommes impatients de reprendre les cours Today at Apple en magasin dans d’autres pays et villes à mesure que les conditions de santé locales s’amélioreront.

Apple a offert plus de détails sur certains des temps forts de la session (traduction automatique):

Découvrez le passé et le présent de Pékin avec l’iPhone dans le Light and Shadow Lab

Dirigés par le photographe Zhu Kai et le développeur d’applications Kang Xiaolu, les participants parcourront les 600 ans d’histoire et de culture de la série d’applications «Cité interdite» et apprendront à photographier les quatre saisons de la Cité interdite.

Utilisez des pinceaux pour dessiner les motifs inextricables de Pékin, de la Chine et du monde dans le laboratoire d’art

Trois cours Art Lab guideront les participants à maîtriser différentes compétences de dessin à l’aide de l’iPad et de l’Apple Pencil.

Peinture abstraite avec Chen Han.

Intégrer la musique traditionnelle et moderne dans le Music Lab

Les musiciens Xie Guangrong, Meng Lingxi et Tuliguer Gangzi et les membres de Mars Radio Zeng Yu, Huang Shaofeng, Han Yang et Beibei utilisent GarageBand pour transformer Apple Sanlitun en scène pour des performances.

Explorez et développez des compétences traditionnelles dans l’App Lab

Dans l’App Lab, les participants discuteront des tenants et aboutissants des techniques traditionnelles avec Sun Yong, le concepteur de l’application Tenon and Tenon, et choisiront un métier traditionnel préféré pour transformer leurs idées en prototype d’application via Keynote.

Un programme réduit de sessions Today at Apple est revenu en Chine continentale en août dernier, et des événements Virtual Studio ont été organisés pour célébrer le Nouvel An chinois, mais cette nouvelle série marquera la première fois qu’Apple Sanlitun aura l’occasion d’organiser des sessions de classe mondiale en sa nouvelle maison. Le magasin a été entièrement reconstruit et rouvert en juillet 2020.

Si vous êtes à Pékin et que vous souhaitez vous inscrire à des sessions en ligne ou en magasin, visitez le site Web d’Apple. Les sessions se rempliront rapidement, alors revenez souvent. En magasin Les sessions Today at Apple sont toujours suspendues en dehors de l’Australie et de l’Asie, mais vous pouvez consulter la série New World d’Apple pour des événements virtuels jusqu’au 22 avril.

