Extraction de Bitcoin

Pékin sonde l’exploitation minière de Bitcoin; Il s’agit d’un “ travail de bureau normal ” destiné à la consommation d’énergie

Pékin effectue une vérification sur les centres de données impliqués dans l’extraction de crypto-monnaies pour comprendre leur impact sur la consommation d’énergie. L’enquête a été dirigée par les autorités de la ville.

Le Bureau municipal de l’économie et des technologies de l’information de Pékin a envoyé un «avis d’urgence» aux opérateurs du centre de données de la ville plus tôt cette semaine pour leur indiquer s’ils sont impliqués dans le crypto-minage et, le cas échéant, pour fournir la quantité et la part d’énergie qu’ils consomment, a rapporté le média d’État chinois PengPai.

Les trois plus grands opérateurs de télécommunications en Chine ont également reçu l’avis.

«La Chine était autrefois un endroit où l’extraction de crypto-monnaie était florissante, mais l’activité diminue en raison des politiques», a déclaré à . Edward Lu, vice-président senior de Canaan Inc, un fabricant chinois de machines d’extraction de crypto-monnaie.

Le Bureau d’économie et de technologie de l’information de Pékin a quant à lui précisé que l’avis avait été publié par le bureau, principalement du point de vue des types de services fournis par le centre de données et de la consommation d’énergie, et qu’il s’agissait du travail commercial normal du bureau. La publication locale Wu Blockchain a noté,

«Les inspections de sécurité dans le nord-ouest de la Chine sont pratiquement terminées et le hachage du bitcoin a commencé à se rétablir. Cette inspection ne vise pas l’extraction de Bitcoin, mais la sécurité globale de l’électricité. »

Ce mois-ci, Li Bo, vice-gouverneur de la Banque populaire de Chine, a appelé les options d’investissement Bitcoin et Stablecoins et a déclaré qu’il ne s’agissait pas de devises. Il a en outre dit,

«Tant que nous n’aurons pas déterminé quelles règles réglementaires sont nécessaires, nous continuerons de maintenir nos initiatives actuelles.»

De plus, Li Bo estime que si les stablecoins doivent devenir des solutions de paiement largement utilisées, des règles réglementaires plus strictes sont nécessaires, qui seront plus strictes que la supervision actuelle de Bitcoin.

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.