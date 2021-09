Pelé, admis

in

09/06/2021 à 17:44 CEST

L’ancien footballeur brésilien Edson Arantes do Nascimento, “Pelé” c’est trouvé entré pour six jours à l’hôpital Albert Einstein de Sao Paulo. Selon les médias brésiliens, il s’est rendu à subir une série de tests de routine qui avait été retardé à cause de la pandémie. Une fois les examens terminés, Pelé est resté en observation.

Pelé, c’est lui qui a rapporté le 31 août via leurs réseaux sociaux qui s’est rendu dans un hôpital de Sao Paulo pour effectuer une série d’examens de routine, mais il prétendait être en bonne santé. “Les gars, je ne me suis pas évanoui et je suis en très bonne santé. Je suis allé à mes examens de routine, que je n’avais pas pu faire avant à cause de la pandémie. Faites-leur savoir que je ne jouerai pas dimanche prochain !”, a écrit la légende.

Les les raisons pour lesquelles il est toujours admis sont inconnues et il vous attend tout le lundi, l’hôpital publie une déclaration sur l’état de ‘O Rei’. Selon divers médias locaux, lors des examens de routine quelques altérations ont été détectées et l’équipe médicale a opté pour l’entrée de ce qui est considéré comme le meilleur joueur du 20e siècle.

La santé du triple champion du monde s’est affaibli ces dernières années, qui, avec la pandémie, l’a maintenu pratiquement confiné dans sa maison sur la côte de Sao Paulo avec sa famille et ses amis les plus proches, et loin des projecteurs des médias.

Même son propre fils lui assura lors d’une interview à TV Globo l’année dernière, où il expliquait que le Brésilien était “déprimé” et que “il ou elle est gêné“parce qu’il avait besoin d’aide pour marcher. “Il ne veut pas sortir, être vu ou faire à peu près tout ce qui implique de quitter la maison. C’est solitaire” a-t-il commenté. La dernière apparition publique de Pelé était dans un vidéo à l’occasion de ses 80 ans, où il était reconnaissant à Dieu pour son état de santé : “Tout d’abord je dois remercier Dieu pour la santé d’arriver ici, à cet âge et lucide, pas très intelligent, mais lucide“. Avec un peu plus d’un mois avant son prochain anniversaire, la santé de la légende du football est à nouveau fragile.