Pelé dit que le septième Ballon d’Or de Messi est « un juste hommage »

30/11/2021 à 04:55 CET

. / São Paulo

La star brésilienne Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’, considéré par beaucoup comme le meilleur footballeur de l’histoire, a félicité lundi l’attaquant argentin Lionel Messi après avoir ajouté son septième Ballon d’Or, « un juste hommage » pour un « bizarre talent », a-t-il déclaré. « Félicitations, Leo Messi, pour un autre Ballon d’Or. Sans aucun doute, c’est un juste hommage pour un talent étrange. Sept fois, merci beaucoup ! », a déclaré le triple champion du monde (1958, 1962 et 1970) sur ses réseaux sociaux.

Actuellement, Pelé, 81 ans, est en convalescence après l’ablation d’une tumeur du côlon en septembre dernier qui l’a obligé à être hospitalisé pendant un mois et à suivre une chimiothérapie toujours en cours. Messi, attaquant du Paris Saint-Germain, a remporté lors d’un vote serré l’attaquant polonais Robert Lewandowski, du Bayern Munich, et le milieu de terrain italo-brésilien Jorginho, de Chelsea, qui ont fermé le podium dans la course au prestigieux prix que chaque année remet Revue France Football.

Parmi les mérites de l’ancien joueur de Barcelone figurent la Copa América qu’il a remportée cette année avec l’Argentine, qui a également marqué son premier titre avec l’absolu Albiceleste ; la Copa del Rey qu’il a remportée avec l’équipe catalane, et ses records de buts dans les différentes compétitions auxquelles il a participé.