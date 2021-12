Pelé est hospitalisé pour poursuivre un traitement de chimiothérapie

08/12/21 à 15h57 CET

Edson Arantes do Nascimento « Pelé », 81 ans et pour beaucoup le meilleur footballeur de l’histoire, a été hospitalisé à Sao Paulo pour poursuivre un traitement de chimiothérapie, ont rapporté mercredi des sources médicales.

L’ancien footballeur brésilien a été admis la veille à l’hôpital Albert Einstein de Sao Paulo et a subi une série de tests afin de vérifier l’évolution de la tumeur détectée dans le côlon en septembre dernier, comme l’a confirmé le centre médical.

« Le patient est stable et il est prévu qu’il sortira dans les prochains jours », a indiqué l’hôpital dans un bulletin publié ce mercredi.

Pelé Il a été hospitalisé dans ce même centre le 31 août pour des examens de routine qu’il avait reportés en raison de la pandémie de coronavirus et dans lesquels cette tumeur a été détectée dans le côlon, sur laquelle il a été opéré quelques jours plus tard.

Il est sorti après un mois d’hospitalisation, mais a suivi un traitement de chimiothérapie qui se poursuit toujours et auquel, selon ses médecins, il a réagi « de manière satisfaisante ».

La santé de Pelé elle s’est détériorée ces dernières années en raison de problèmes de colonne vertébrale, de hanche et de genou qui ont réduit sa mobilité et l’ont forcée à subir une intervention chirurgicale, ainsi que de certaines crises rénales.

L’ex-footballeur est cependant resté actif sur les réseaux sociaux et le 23 octobre, à l’âge de 81 ans, il a publié un message dans lequel il affirmait se sentir récupéré et « de plus en plus jeune ».