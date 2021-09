Pelé : “Je récupère bien”

09/09/2021 à 13:11 CEST

Il y a trois jours, la nouvelle a été annoncée que le grand footballeur brésilien, “Pelé” avait été admis pendant six jours à l’hôpital Albert Einstein de Sao Paulo. Au début ils étaient inconnus les raisons pour laquelle il était encore admis, mais finalement c’est Pelé lui-même qui révéla qu’il avait “une blessure suspecte”.

Edson Arantes do Nascimento, a été subi une intervention chirurgicale pour enlever une tumeur qui avait été trouvé dans le côlon. La tumeur qui a été retirée fera l’objet d’une analyse pathologique, selon un communiqué de l’hôpital Albert Einstein.

“Les samedi dernier j’ai été opéré ablation d’une lésion suspecte dans le côlon droit. La tumeur a été identifiée lors des tests que j’ai mentionné la semaine dernière”, a posté la grande star brésilienne sur son profil sur les réseaux sociaux.

Il a également tenu à remercier les échantillons d’affection et d’effet qu’il a reçus : « Mes amis, Merci beaucoup pour les messages d’amour. Je remercie Dieu de me sentir si bien et pour avoir permis aux docteurs Fabio et Miguel de prendre soin de ma santé. »

“Heureusement, j’ai l’habitude de célébrer de grandes victoires à vos côtés. Je vais ensuite affronter un match de plus avec le sourire aux lèvres, beaucoup d’optimisme et de joie pour vivre entouré de l’amour de ma famille et de mes amis », a-t-il conclu.

Et ce jeudi, il a posté une autre photo sur son Instagram où il a mis à jour sa santé en disant “Je récupère bien” et aussi d’envoyer “miel, amour et prières” au chanteur brésilien Roberto Carlos, qui a perdu son fils Dudu Braga ce mercredi a causé un cancer.