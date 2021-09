Pelé, opéré d’une tumeur

09/06/2021 à 21:01 CEST

Pelé est entré dans un centre de santé à Sao Paulo pour un examen et s’est retrouvé au bloc opératoire. Il est hospitalisé depuis six jours, après la détection d’une tumeur au colon qui lui a été retirée samedi, lors d’une opération d’urgence. S’il n’y a pas de complications, ce mardi, ‘O Rei’ doit quitter l’USI et être transféré dans le service.

En raison de la pandémie, Pelé a reporté un contrôle de routine de plus d’un an. Et maintenant vint une frayeur monumentale. Au Brésil, on s’inquiète beaucoup pour le meilleur joueur de tous les temps, qui aura 81 ans en octobre. L’annonce de son hospitalisation, qui n’a été confirmée par les conseillers de l’ancien joueur que ce lundi, a provoqué ces derniers jours un run-run sur quel serait son état de santé.

Pelé a vendu de l’optimisme dans un message publié sur les réseaux sociaux. “Mes amis, merci beaucoup pour les messages d’affection, je remercie Dieu car je me sens très bien. Heureusement, j’ai l’habitude de célébrer de grandes victoires à côté de vous tous. J’affronterai ce match avec le sourire aux lèvres, beaucoup d’optimisme et de joie de vivre entouré de l’amour de ma famille et de mes amis”, a-t-il exposé.

Le centre hospitalier où est hospitalisé l’ancien footballeur n’a pas confirmé la nature de la tumeur enlevée et a indiqué que le patient “il va bien”.

Ces dernières années, l’état de santé de Pelé a été un thème récurrent dans son pays. Des informations qui indiquent qu’il ne serait pas de sa meilleure humeur éclaboussent le présent. Avant la pandémie, ‘O Rei’ avait déjà réduit ses apparitions en public en raison de problèmes répétés de hanche.