Pelé poursuit sa convalescence et “parle activement” après l’ablation de la tumeur

11/09/2021 à 00h18 CEST

Edson Arantes do Nascimento “Pelé”, le meilleur footballeur de l’histoire pour beaucoup, continue de se rétablir après avoir été opéré d’une tumeur au colon et en parle “activement”, a rapporté ce vendredi l’hôpital de Sao Paulo où il est admis.

Pelé, 80 ans, “il récupère de manière satisfaisante, il est conscient, parle activement et maintient les signes vitaux dans la normalité”, a expliqué dans un bulletin l’hôpital Albert Einstein, où il reste admis en unité de soins intensifs.

L’ancien footballeur a été hospitalisé la semaine dernière et a subi samedi une intervention chirurgicale pour retirer une tumeur “suspecte” du côlon.

La tumeur a été identifiée lors de certains examens de routine qui, selon les propres Pelé, a eu lieu cette année après les avoir reportés en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, qui l’a maintenu semi-confiné dans sa maison de la côte de São Paulo.

Cette même semaine, depuis l’hôpital, Pelé a adressé sur ses réseaux sociaux un message d’encouragement au chanteur brésilien Roberto Carlos, qui a perdu mercredi un de ses enfants des suites d’un cancer.

“Je me remets bien, mais aujourd’hui, je veux envoyer toute mon affection, mon amour et mes prières à mon grand ami Roberto Carlos. J’espère que Dieu console son cœur et qu’il soit entouré d’amour et de lumière”, a déclaré l’ancien footballeur sur ses réseaux sociaux.