Pelé réapparaît à son 81e anniversaire et assure qu’il est « de plus en plus jeune »

23/10/2021 à 22:52 CEST

.

le brésilien Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’, en convalescence après l’ablation d’une tumeur au colon le mois dernier, a fêté ce samedi 81 ans de « beaucoup de victoires » et a affirmé qu’il devenait « plus jeune ».

« Je remercie tous mes amis brésiliens et mondiaux qui m’ont souhaité santé et bonheur en ce jour de mon anniversaire, alors que je rajeunis plus que vieux », a déclaré le triple champion du monde (1958, 1962 et 1970), dans une vidéo partagée sur son profil Instagram officiel.

« O Rei » a assuré à ses abonnés que cet anniversaire, qui survient près d’un mois après sa sortie de l’hôpital, sera « beaucoup plus célébré ». « Ils ont 81 ans, avec de nombreuses victoires. Et la principale est de le fêter à vos côtés », a déclaré l’ancien attaquant de Santos et Cosmos.

Pelé est sorti de l’hôpital le 30 septembre après avoir été hospitalisé pendant un mois à la suite d’une intervention chirurgicale au cours de laquelle il a subi une ablation d’une tumeur du côlon.

L’hôpital Albert Einstein de Sao Paulo, où il est resté hospitalisé tout ce temps, a alors annoncé que l’idole brésilienne subirait un traitement de chimiothérapie. Depuis son départ de la clinique, aucune information n’a été donnée sur son état de santé.

Pelé a été hospitalisé le 31 août pour des examens de routine qu’il avait reportés en raison de la pandémie de coronavirus et dans lesquels ils ont détecté cette tumeur « suspecte » du côlon sur laquelle il a été opéré quelques jours plus tard.

Après l’opération, il a passé plusieurs jours aux soins intensifs jusqu’à ce qu’ils l’emmènent dans le service, bien que peu de temps après, il ait été transféré aux soins semi-intensifs en raison d’une « brève instabilité respiratoire ». Dès lors, son évolution clinique a été satisfaisante jusqu’à sa sortie définitive.

La santé de Pelé, pour beaucoup le meilleur footballeur de l’histoire, s’est détérioré ces dernières années en raison de problèmes de colonne vertébrale, de hanche et de genou qui ont réduit sa mobilité et l’ont obligé à subir une intervention chirurgicale, en plus de souffrir de quelques crises rénales.