Pelé reçoit un congé médical et poursuivra son traitement contre une tumeur du côlon

23/12/2021 à 20h43 CET

La star brésilienne Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’ a reçu sa décharge médicale ce jeudi après environ deux semaines d’admission dans un hôpital de Sao Paulo, et poursuivra le traitement contre la tumeur du colon qui a été détectée en septembre et pour laquelle il avait déjà été opéré.

« Le patient est stable et poursuivra le traitement de la tumeur du colon, identifiée en septembre de cette année », annonce le bulletin de l’hôpital Albert Einstein de Sao Paulo, où l’ancien footballeur de 81 ans était hospitalisé depuis le deuxième semaine de décembre.

Le triple champion du monde avec la Canarinha (1958, 1962 et 1970) était venu à la clinique pour subir la dernière séance de chimiothérapie de l’année et, en plus, une autre série d’examens pour connaître son état de santé.

Pelé a été hospitalisé dans cette même clinique le 31 août pour certains examens de routine qu’il avait reportée en raison de la pandémie de coronavirus et dans laquelle une tumeur a été détectée dans le côlon, sur laquelle il a été opéré quelques jours plus tard.

Il est sorti après un mois d’hospitalisation et à partir de là a commencé un traitement de chimiothérapie auquel, selon les médecins, il a réagi « de manière satisfaisante ».

Comme à cette occasion, Pelé a laissé un message sur ses réseaux sociaux ces deux dernières semaines pour rassurer ses followers.

« Ne t’inquiète pas, je me prépare juste pour les fêtes de fin d’année ! »a-t-il déclaré avec bonne humeur quelques jours après avoir été à nouveau hospitalisé ce mois-ci.

La santé de Pelé s’est détériorée ces dernières années en raison de problèmes de colonne vertébrale, de hanche et de genou qui ont réduit sa mobilité et l’ont obligé à subir une intervention chirurgicale, en plus de souffrir de quelques crises rénales.