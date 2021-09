Pelé se sent « très bien » malgré « un peu de recul » alors que la légende du Brésil met à jour les fans sur Instagram après avoir été réadmis à l’hôpital

in

La légende brésilienne Pele dit qu’il va “très bien” malgré “un petit pas en arrière” après avoir réintégré une unité de soins intensifs dans un hôpital de Sao Paulo.

L’homme de 80 ans a quitté l’hôpital Albert Einstein mardi à la suite d’une opération chirurgicale réussie pour retirer une tumeur du côlon plus tôt en septembre.

. – Contributeur

Le Brésil avait besoin de revisiter l’hôpital

@pele sur Instagram

Pelé a refroidi toutes les craintes concernant sa santé sur les réseaux sociaux

Cependant, vendredi soir, ESPN Brasil a signalé que son état s’était détérioré en raison d’un reflux acide et qu’il était maintenant de retour en soins intensifs.

L’icône du football s’est rendue sur Instagram pour faire le point sur son état.

« Mes amis, je récupère toujours très bien. Aujourd’hui, j’ai reçu des visites de membres de ma famille et je continue de sourire chaque jour. Merci pour tout l’amour que je reçois de vous », a déclaré Pelé sur Instagram.

Sa fille, Kely Nascimento, a déclaré que son père « se remettait bien » dans une déclaration sur son compte Instagram.

“Salut les amis. Je ne sais pas ce qui se passe avec les rumeurs, mais mes DM sont en plein essor !!! Il y a déjà beaucoup d’anxiété dans le monde ces jours-ci et nous ne voulons pas être la raison de plus », a écrit Nascimento sur Instagram.

Instagram @iamkelynascimento

La fille de Pelé a fait le point sur l’état de son père

« Cette photo a été prise tout à l’heure. Il porte un gilet car il est Santista et le froid à SP (Sao Paulo) le dérange !

« Il récupère bien et dans les limites de la normale. Promesse! Le scénario normal de récupération pour un homme de son âge, après une opération comme celle-ci, est parfois de deux pas en avant et un pas en arrière.

« Hier, il était fatigué et a pris un peu de recul. Aujourd’hui, il a pris deux avances !

.

Pelé a marqué plus de 1 000 buts dans sa carrière

“Je tiens à remercier encore et toujours la brillante équipe d’Einstein et encore plus de gratitude pour toute la bonne énergie que vous transmettez.”

Peut-être la première superstar mondiale du football, Pelé a acquis une notoriété internationale lorsqu’il a aidé le Brésil à remporter la Coupe du monde 1958 à l’âge de 17 ans, répétant l’exploit en 1962 et 1970.

Officiellement, il a marqué 757 buts au cours d’une brillante carrière – le club Santos affirme que son total était plus proche de 1 000 – ne le laissant derrière que Cristiano Ronaldo et Josef Biscan sur la liste de tous les temps.