Peleteiro et Zapata, bronze et argent avec des tons dorés

Les athlètes espagnols ont ajouté aujourd’hui deux nouvelles médailles qui, bien qu’elles n’étaient pas en or, semblaient : l’argent obtenu par la gymnaste Ray Zapata avec le même score que le vainqueur, et le bronze au triple saut de Ana Peleteiro après avoir battu deux fois son record d’Espagne.

La gymnaste de Lanzarote a remporté ce dimanche le deuxième place dans la finale au sol, dans lequel il a obtenu 14 933 points, le même que l’Israélien Artem Dolgopyat, mais il était en avance pour présenter un exercice avec un plus grand degré de difficulté.

C’était la sixième médaille que le Délégation espagnole concourant à Tokyo, après une médaille d’or en tir, deux d’argent en taekwondo et canoë et deux bronzes en VTT et tennis, auxquelles s’ajoutait une troisième place en fin de journée.

Peleteiro a remporté le bronze dans une finale du triple saut où Son partenaire d’entraînement, le Vénézuélien Yulimar Rojas, a remporté, qui a établi un nouveau record du monde, 15,67 mètres, lors de sa dernière tentative au stade olympique de Tokyo.

L’athlète galicienne a réussi à battre son propre record national à deux reprises, d’abord avec 14,77 dans le deuxième quart puis avec 14,87 dans le cinquième, et a fini par célébrer le bronze avec Rojas, la grande star du jour.

Et alors l’athlétisme n’avait pas bien commencé pour l’Espagne, avec une session matinale au cours de laquelle les quatre participants ont été éliminés, bien que enfin Carolina Robles s’est requalifiée pour la finale du 3000 m haies pour avoir été gravement blessé par la chute d’un rival.

Mais dans l’après-midi, les perspectives se sont améliorées lorsque Le Galicien Adrián Ben a franchi une nouvelle étape historique en devenant le premier coureur espagnol à participer à une finale olympique du 800 mètres, avec un temps de 1: 44.30 qui lui a donné la quatrième place de la deuxième série et l’un des deux play-offs.

TIRAGE CHANCEUX EN EQUIPE

L’équipe espagnole de basket-ball féminin a battu le Canada 66-76 dans leur dernier match de la phase de groupes et se qualifiera en tant que premier du groupe pour les quarts de finale, dont les paires seront déterminées par tirage au sort.

Les hommes, en revanche, ont perdu 87-95 contre la Slovénie lors du dernier match de leur groupe, ils ont donc terminé deuxièmes et affronteront les États-Unis en quarts de finale.

L’équipe masculine de basket-ball a réussi à se remettre de sa défaite contre la France et a scellé sa passe pour les quarts de finale après avoir battu l’Argentine ce dimanche par un clair 36-27.

Au hockey, l’Espagne a dit adieu aux Jeux de Tokyo avec une défaite en quart de finale contre la Belgique (1-3), dans un match dans lequel les “RedSticks” ont forcé les champions du monde actuels et l’argent à vaincre à Rio 2016.

En navigation, El Nacra 17 de Tara Pacheco et Florian Trittel s’est qualifié ce dimanche en cinquième position du général pour la « Medal Race » (régate pour les médailles), qui se tiendra mardi prochain.

DRESSEL REPREND LE TRNE

Le nageur américain Caeleb Dressel, l’un des athlètes qui avait suscité le plus d’attentes pour ces Jeux, a clôturé sa participation à Tokyo obtient sa cinquième médaille d’or, une de moins qu’elle n’aspirait à gagner, mais qui lui permet en tout cas de revendiquer le trône de la natation mondiale, vacant depuis la retraite du légendaire Michael Phelps.

L’Australienne Emma McKeon s’est imposée comme “la reine” de la vitesse féminine, après avoir ajouté aux médailles d’or qu’il a remportées dans les épreuves du 100 libre et du 4×100 ce dimanche lors de la finale du 50 libre.

La plus grosse surprise de la journée est arrivée la finale du 100 mètres hommes, que le sprinteur italien a conquise, Lamont Jacobs, avec une note de 9,80 qui le fait successeur du légendaire Boulon Usain.