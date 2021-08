Peleteiro, Yulimar, Pedroso et la « place »

02/08/2021 à 06:05 CEST

Le 29 juillet 1995, le Cubain Iván Pedroso a effectué un saut colossal de 8,96 mètres dans l’altitude italienne de Sestriere un jour brumeux et dans des circonstances étranges. A tel point que l’IAAF n’a pas approuvé ce record du monde pour la marque, estimant qu’un juge se tenait devant l’anémomètre pour l’empêcher de pointer vers le vent réel.

Aussi, ce jour-là Ana Peleteiro n’était pas encore née (Il le ferait le 2 décembre de cette année 1995), soit Yulimar Rojas (il est né un peu plus tôt, le 21 octobre) et Nélson Évora avait 11 ans et était dans la ville portugaise d’Odivelas depuis six ans après sa naissance à Ouragahio (Côte d’Ivoire).

Trois jours après que son compatriote Anier García a remporté un titre historique au 110 mètres haies, Le 28 septembre 2000, Pedroso a remporté l’or au saut en longueur aux Jeux de Sydney. À ce moment-là, Peleteiro et Rojas étaient sur le point d’avoir cinq ans et Évora a été proclamée plusieurs mois plus tard championne d’Europe junior du saut en longueur avec 7,49 mètres.

Les quatre forment maintenant meilleur groupe d’entraînement triple saut sur la planète. Installé depuis des années à Guadalajara, Pedroso a réussi à forger un groupe plein de talent et d’exigence qui a atteint la gloire à Tokyo avec l’or avec le record du monde du Barça Yulimar (15,67 mètres) et avec le bronze de Peleteiro avec un nouveau record espagnol (14,87) .

“Je veux tripler et sauter comme le black à la télé. Parce que je suis noire comme lui”, a-t-elle expliqué à SPORT il y a quelques années avec son naturel incomparable Peleteiro quand il se souvient de son admiration pour Évora son partenaire actuel. Et c’est que dans cette équipe les titres, les médailles et les records sont si normaux que se vanter est aussi interdit que de sauter une séance d’entraînement.

Ana Peleteiro et Yulimar Rojas, or et bronze à Tokyo

En réalité, Le Portugais cherchera son classement pour la finale du triple saut mardi à 37 ans malgré le fait que cette saison il n’a même pas pu atteindre 16 mètres. Évora a remporté l’or olympique en 2008 à Tokyo et un an plus tôt, il a conquis le sceptre universel à Osaka. Sa meilleure note est de 17,74.

“Pedroso m’a sorti de la merde. Quand je suis arrivé il m’a dit que je sautais beaucoup, mais que je n’étais personne. Il m’a fait beaucoup pleurer au début, mais je suis ce que je suis grâce à lui”, réitère le Galicien avec une admiration et un respect énormes pour Pedroso qui a également quatre médailles d’or dans les Coupes du monde extérieures et cinq sur la piste intérieure dans son palmarès, bien qu’il soit officiellement le seul neuvième de l’histoire avec un meilleur saut officiel de 8,71.

Le Cubain a su forger et polir le talent et le caractère difficile d’une Ana Peleteiro A laquelle la gloire est venue trop tôt, alors qu’elle n’était pas prête. Tout a commencé à la mi-juin 2012, lorsque Riveira a disputé la Coupe du monde junior au stade olympique Lluís Companys avec l’objectif initial d’être finaliste.

Peleteiro, après avoir remporté la Coupe du monde junior à Barcelone en 2012

Cependant, l’Espagnole a battu le record national junior lors de sa première tentative de qualification avec la troisième meilleure note (13,63) et est entré dans l’histoire en détruisant ce record dans une finale inoubliable pour l’emporter avec un 14,17 sidéral, la même marque que la Lituanienne installée depuis des années en terres valenciennes Dovilé Dzindzaletaite (14,17). À propos, la catégorie masculine a été remportée par le Cubain Pedro Pablo Pichardo de l’époque, candidat à l’or à Tokyo mais désormais portugais.

“Je voulais juste sortir et faire la fête à cette époque comme une fille de 15 ans que j’étais. Peut-être que beaucoup de gens ne comprenaient pas que je n’avais que 15 ans”, a expliqué la Galicien à propos de la précipitation qui était toujours avec elle. pour obtenir des résultats.

Le fait est que la meilleure sauteure horizontale de l’histoire de l’athlétisme espagnol est passée par un processus logique de maturité sans succès jusqu’à ce qu’elle soit argent dans le sub’23 européen de Bydgoszcz et de là il est revenu à sa force. Depuis, deux bronzes en 2018 aux Championnats d’Europe en salle à Birmingham et en plein air à Berlin, un or sterling en 2019 aux Championnats d’Europe en salle à Birmingham, l’argent l’hiver dernier aux Championnats d’Europe en salle à Torun et désormais le bronze olympique. .

Ana Peleteiro et Yulimar Rojas, bronze et or à Tokyo

Pour sa part, Yulimar a bouclé un cercle victorieux au Japon car c’était de l’argent à Rio derrière la Colombienne Catherine Ibargüen. Depuis, le natif de Caracas au sourire éternel a remporté la médaille d’or dans les deux Coupes du monde en extérieur, dans les deux en salle et aux Jeux panaméricains de 2019. Cependant, il a connu une défaite dans ce quinquennat. C’était en 2017 aux Jeux sud-américains à Asunción, lorsque la brésilienne Núbia Soares l’a dépassée de six centimètres.

“J’ai laissé quelque chose pour l’avenir. Maintenant je veux aller au-delà des 15 mètres”, assura un Peleteiro radieux après avoir obtenu sa première médaille olympique. Cet objectif a été atteint en finale par la grande portugaise Patricia Mamona avec 15.01. Si vous le proposez, le galicien réussira sûrement.

“Quand je suis arrivée avec Iván, j’étais une fille de 65 kilos pleine de graisse et maintenant, regarde”, admet-elle avec fierté. le médaillé de bronze aux Jeux. En tout cas, et sans soustraire un iota de mérite à Pedro et son équipe, le grand mérite lui revient. Oui, Ana Peleteiro a atteint des niveaux impensables pour atteindre l’élite. Basé sur l’entêtement, l’insistance et le professionnalisme d’arrobas. C’est le bronze de la persévérance, du travail et de l’impudence. Un bronze au goût d’or.