Peleton dit que le vélo a «retardé» la mort de Sex And The City après la torsion de Mr Big

Ne lisez PAS la suite si vous ne voulez pas découvrir ces spoilers : (Photo : WarnerMedia Direct, LLC.)

Peleton a publié une déclaration après que les fans aient été confrontés à une mort de choc alors qu’ils se sont assis pour regarder les deux premiers épisodes du spin-off de Sex And The City, Et juste comme ça.

Attention : cet article contient d’ÉNORMES spoilers pour les deux premiers épisodes de And Just Like That…

Après que les rumeurs aient continué à circuler sur une tragédie majeure à venir dans la nouvelle série, les pires craintes des téléspectateurs ont été confirmées cette semaine.

Ceux qui ont regardé ont vu M. Big (Chris Noth) mourir d’une crise cardiaque soudaine après avoir été vu en train de travailler sur un vélo d’appartement Peleton.

« Et juste comme ça, Big était mort », entend-on la voix off de Carrie (Sarah Jessica Parker) alors que l’épisode passe au générique.

Mais peu de temps après la diffusion des épisodes, le Dr Suzanne Steinbaum, cardiologue et membre du Conseil consultatif sur la santé et le bien-être de Peloton, a publié une déclaration à US Weekly en réponse à la mort du personnage bien-aimé.

Elle a profité de l’occasion pour rassurer ceux qui regardaient que la mort de M. Big était probablement retardée par son utilisation du populaire Peleton, plutôt que causée par celui-ci.

Il a été vu en difficulté lors d’une séance d’entraînement dans l’épisode un (Photo: HBO Max)

Grande fan de l’émission elle-même, le Dr Steinbaum a déclaré: « Je suis sûr que les fans de la SATC, comme moi, sont attristés par l’annonce de la mort de M. Big d’une crise cardiaque. »

‘Monsieur. Big a vécu ce que beaucoup appelleraient un style de vie extravagant – y compris des cocktails, des cigares et de gros steaks – et courait un risque sérieux car il avait déjà eu un accident cardiaque », a-t-elle poursuivi.

Il a connu des problèmes cardiaques au cours de la saison six, et l’ouverture du spin-off l’a vu mourir dans les bras de Carrie.

«Ces choix de vie et peut-être même ses antécédents familiaux, qui sont souvent un facteur important, ont probablement été la cause de sa mort. Conduire son vélo Peloton a peut-être même contribué à retarder son événement cardiaque », a-t-elle ajouté.

Big a été vu serrant son épaule après l’exercice exténuant (Photo: HBO Max)

Elle a poursuivi en rappelant aux fans que « plus de 80 pour cent de tous les décès cardiaques sont évitables » grâce à des changements de mode de vie plus sains.

« Alors que 25% des crises cardiaques chaque année concernent des patients qui en ont déjà eu une (comme M. Big), même alors, elles sont très, très traitables », a-t-elle poursuivi.

«Il est toujours important de parler à votre médecin, de vous faire tester et d’avoir une stratégie de prévention saine. La bonne nouvelle est que Peloton vous aide à suivre votre fréquence cardiaque pendant que vous roulez, afin que vous puissiez le faire en toute sécurité », a-t-elle déclaré.

Sex And The City a fait… un choix (Photo : HBO Max)

Bien sûr, les fans ont été choqués par la décision de la série de tuer l’amour de la vie de Carrie si tôt dans le spin-off.

Écrivant sur Twitter, un fan a partagé : « Excusez-moi ?? Je n’ai pas perdu six ans de ma vie avec Carrie et Big et des relations intermittentes ET j’ai attendu toutes ces années que ça se termine comme ça. Absolument pas !!! #AndJustLikeThat #sexandthecity

« Welp, voilà mon stock de #Peleton. Lol #AndJustLikeThat », a plaisanté quelqu’un d’autre en train de regarder.

Plus : Sarah Jessica Parker



Un autre a déclaré: « Je sais qu’ils n’ont pas simplement pris Big comme ça, pourquoi je pleure comme si c’était vraiment réel ??! #sexandthecity.’

‘#AndJustLikeThat M. Big est mort. Je n’aime pas ça. Comment vous commencez la 1ère saison comme ça. Ce n’est pas juste @hbomax #sexandthecity », a déclaré un téléspectateur attristé.

Et Just Like That est diffusé sur Sky Comedy et est disponible en streaming sur MAINTENANT.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Les fans de Sex And The City pleurent Willie Garson comme scènes finales avant l’air de la mort dans And Just Like That



PLUS : Et juste comme ça : Qui est nouveau dans le casting de la suite de Sex and the City ?





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();