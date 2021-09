Pélicans de la Nouvelle-Orléans, analyse de l’équipe de rotation de la saison 2022

la patience excessive peut se transformer en apathie et l’illusion d’avoir l’un des grands phénomènes de la NBA au cours des dernières années, tels que Sion Williamson, Au désespoir quand voyant que la franchise est incapable de fournir assez de bonne équipe de se battre pour de grands objectifs. Pélicans de la Nouvelle-Orléans Il affronte une nouvelle saison avec plus de doutes que de certitudes et ayant effectué des mouvements très étranges sur le marché des transferts. Il a perdu deux titulaires comme Ball et Adams, en plus de Bledsoe, en échange de joueurs qui ne changent pas le schéma de jeu et qui ont moins de potentiel qu’ils n’en ont perdu.

Tant et si bien, que je les ai signés de Jonas Valanciunas et Devonte Graham ils ressemblent plus à des correctifs insuffisants qu’à de vrais paris. Beaucoup pensaient que le départ d’Adams impliquerait une reconfiguration de l’équipe, avec Zion jouant à 5 et open shooters, mais rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Brandon ingram Il continuera d’être la deuxième épée d’une équipe avec un talent accumulé aux positions 3, 4 et 5, ainsi qu’un écart alarmant de leadership et de garde de tir. Willie vert sera le nouvel entraîneur qui devra trouver le moyen de se faire une place dans cette accumulation désordonnée de joueurs au profil similaire et aux styles difficiles à compléter, se retrouvant contraint d’utiliser un très grand quintette, avec Ingram, Zion et Valanciunas comme gros titres, quelque chose de clairement contre-culturel et qui peut les pénaliser beaucoup lorsqu’il s’agit de courir et de faire des équilibres défensifs.

départs: Lonzo Ball, Steven Adams, Eric Bledsoe, James Johnson, Wesley Iwundu et James Nunally

Transferts: Devonte Graham, Jonas Valanciunas, Tomas Satoransky, Garret Temple, Trey Murphy, Herb Jones, Malcolm Hill, Jose Alvarado et Daulton Hommes

C’est clair qu’il y a du talent, mais depuis deux saisons ça a été insuffisant avec ça et, au-delà de recruter des joueurs expérimentés avec une grande intelligence de jeu, qui ont remplacé les nouveaux venus de Zion et Ingram, ce qui a été fait c’est de perdre des troupes importantes sans que rien ne change. . Willy Hernangómez sera le centre remplaçant de Valanciunas, alors qu’il ne serait pas rare de voir Zion jouer 5 dans quelques instants, et même Ingram 4, à la recherche de Josh Hart le buteur révulsif du banc en position de 2. Tomas Satoransky il est un bon meneur de jeu, mais nettement insuffisant en attaque pour un aspirant sérieux, alors qu’ils dépendront beaucoup des performances de Graham. Les doutes défensifs subsistent, sans qu’il y ait de spécialiste clair de ce combat.

Liste et rotation des pélicans de la Nouvelle-Orléans pour la saison 2021/2022

Socles: Tomas Satoransky, Kira Lewis Jr

Escortes: Devonte Graham, Josh Hart, Nickeil Alexander-Walker, Didi Louzada et Herb Jones

Avant-toit: Brandon Ingram, Garret Temple, Trey Murphy et Naji Marshall

Puissance en avant: Zion Williamson, Wenyen Gabriel et Daulton Hommes

Pivots: Jonas Valanciunas, Willy Hernangómez et Jaxson Hayes