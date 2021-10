Pélicans de la Nouvelle-Orléans : un destin lié à celui de Zion Williamson

La saison 2021/22 du NBA Est en train de tomber. La saison régulière débutera à l’aube de mardi à mercredi prochain avec le match d’ouverture entre les Milwaukee Bucks, champions en titre de la ligue, et les Brooklyn Nets, grand favori pour remporter le prochain ring.

Bien que toutes les franchises soient impatientes de se lancer, Pélicans de la Nouvelle-Orléans il devra le faire sans son meilleur joueur. Sion Williamson Il manquera les premières semaines de compétition en raison d’une blessure au pied (qui sera réévaluée dans deux semaines), et pour laquelle il n’a pas de date de retour pour l’instant (via Shams Charania, The Ahtletic).

Zion Williamson (pied) sera réévalué dans deux semaines et il n’y a pas de calendrier de retour pour le moment, a déclaré David Griffin des Pelicans. – Shams Charania (@ShamsCharania) 14 octobre 2021

Les Pélicans savent qu’ils sont confrontés à une saison clé dont dépendra leur avenir à court, moyen et long terme en NBA. À la fin du 21/22, le contrat de «rookie» de Williamson prendra fin avec elle. Bien qu’on s’attende à ce qu’ils acceptent une prolongation par le biais d’un contrat maximum, c’est précisément le problème des blessures qui maintient ce renouvellement dans l’air.

La Nouvelle-Orléans a un dilemme. Jusqu’à présent, Zion Williamson n’a pas été en mesure de maintenir un rythme de compétition constant en raison de ses blessures constantes. Cependant, on ne peut nier que le talent qu’il possède est différentiel, le genre que vous voyez une fois tous les dix ou vingt ans.

Si vous jetez un œil à la liste de ces pélicans de la Nouvelle-Orléans, vous n’avez pas besoin d’être un expert pour savoir que la compétitivité de cette équipe en NBA dépend de Zion. Décider de ne pas renouveler au maximum en raison du problème de blessures peut être votre plus grosse erreur ou, cependant, vous pouvez vous débarrasser d’un potentiel «contrat toxique».

Le joker de la ‘Team Option’

Dans le cas où les Pélicans ne font pas confiance à 100 % aux capacités de Zion Williamson et qu’il peut se sortir de l’épreuve causée par des blessures, la franchise louisianaise peut toujours recourir à rendre son option d’équipe effective pour la saison 2022/23 (de 13,5 millions de dollars) et attendre encore un an pour voir comment la situation évolue.