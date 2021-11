Pélicans et Rockets, deux équipes sans direction : 2-21 entre les deux

Dans la queue de l’Ouest se trouvent deux équipes qui semblent incapables de gagner : les New Orleans Pelicans (maintenant 1-11) et les Houston Rockets (1-10). Un désastre consommé dans une journée où ils ont eu des matchs favorables, le genre dans lequel il convient d’ajouter si vous voulez ajouter des victoires au casier. L’équipe de Louisiane a accueilli le Thunder, qui performe (4-6) à un niveau plus élevé que les deux mentionnés dans une saison au cours de laquelle leurs deux victoires contre les Lakers commencent à sembler moins décontractées. Et les Rockets jouaient à domicile contre les Detroit Pistons, qui ont également remporté une seule victoire, mais ont gagné et ont maintenant une fiche de 2-8.

Le duel texan, les Rockets-Pistons (104-112) était en fait, même si la situation de fragilisation des deux équipes rendait difficile de le voir ainsi, la première rencontre en NBA des deux premiers choisis lors de la dernière draft, deux joueurs appelés à être spéciaux : Cade Cunninghma, choisie par les Pistons, et Jalen Green, la nouvelle star des Rockets. Les deux ont laissé des détails sur leur talent… et une certaine rivalité, surtout quand Green a crié quelque chose à Cade après un dunk et a pris une technique, au troisième quart-temps. Mais les Pistons ont gardé l’instant du match lorsqu’il a inscrit un triplé qui a sauvé la victoire (96-103) après un 10-0 des Rockets puis a commis une faute offensive sur Green. Le premier a terminé avec 20 points, 4 rebonds, 3 passes décisives et un 4/8 en triple. Vert, avec 23 points, 5 rebonds et 8/20 au tir. Au-delà d’eux, la clé du triomphe des Pistons était dans le grand match de Jerami Grant : 35 points. Usman Garuba n’a de nouveau rien joué dans les Rockets, même pas avec la perte d’Alperen Sengun.

A la Nouvelle-Orléans, pendant ce temps, les choses continuent de se compliquer pour certains Pélicans qui ne gagnent en aucune façon, qui continuent sans nouvelles de Zion Williamson et en ajoutant des jeux de perte de Brandon Ingram. Votre 1-11 aggrave toute prévision, et contre le Thunder (100-108) qui travaille dur, ils ont de nouveau lancé le match dans la dernière ligne droite du troisième quart : de 68-67 à 71-85 en un peu plus de quatre minutes. Puis ils ont réagi, mais sans temps (ils sont arrivés à 5 mais avec un peu plus d’une minute à jouer. Alexander-Walker, qui s’avérait décevant, a fait son temps : 33 points, 10 rebonds et 4 passes décisives. Graham a ajouté 18 points et Valanciunas , 25 avec 15 rebonds. Mais le reste, rien du tout. Dans le Thunder, quelque chose d’irrégulier un Gilgeous-Alexander qui a terminé avec 24 + 7 + 5, la vision du jeu de l’excellent rookie Josh Giddey (7 + 12 + 9), 14 points et 7 rebonds de Bazley et 27 points du formidable Lu Dort. L’équipe OKC fait beaucoup mieux jusqu’à présent que l’année dernière.

BOSTON CELTICS 104-RAPTORS DE TORONTO 88

La croissance des Celtics est évidente. Après un début de saison catastrophique, ceux du Garden sont allés à plus, et même la blessure musculaire de Jaylen Brown n’a pas arrêté ses bonnes sensations. Si lors de leur précédent duel avec les Raptors ils ont perdu par 32 et ont déjà été hués à la mi-temps, cette fois ils l’ont emporté de manière très convaincante (104-88) : +16 à la mi-temps et +12 avant le quatrième quart-temps, dans lequel ils ont condamné avec un 8 -0 partiel. Il a été une mauvaise soirée pour les Raptors malgré un autre grand match de la recrue Scottie Barnes (21 + 7 + 4). Et la première défaite sur la route pour une équipe qui est désormais de 6-6 à 5-6 pour les Celtics, qui sont promus dans l’Est. Dennis Schröder, toujours titulaire sans Brown, a marqué 20 points. Tatum en avait 22 avec 12 rebonds, 7 passes décisives et 8/24 tirs. Et Robert Williams a récolté 16 points et 13 rebonds pour une équipe qui a commencé la saison tardivement… mais l’a déjà commencée, enfin et à temps.

FILETS ORLANDO MAGIC 90-BROOKLYN 123

Pas d’historique. Ben oui : l’histoire c’est ça les Nets montent visiblement plus haut après un début de saison très discutable, qui grandit en bloc, s’améliore en défense, retrouve James Harden… et a toujours Kevin Durant. Pas de nouvelles (bonnes, du moins) de Kyrie Irving, Ils ont remporté six de leurs sept derniers matchs, ont une fiche de 8-4 et commencent à ressembler à la force de l’Est qu’ils devraient être. À Orlando, ils en ont remporté 33 (90-123), leur plus grande victoire à l’extérieur en près de neuf ans (mars 2013). Ils commandaient du saut initial à la fin, ils contrôlaient le jeu à volonté et le remplissaient de bonnes nouvelles : DUrant a marqué 30 points en 29 minutes et avec 12 tirs (11/12, 6/7 en triple). LaMarcus Aldridge a disputé son troisième match d’au moins 20 points (21 avec 8 rebonds), Harden a ajouté son troisième triple-double de la saison et est visiblement plus haut (17 + 11 + 11) même s’il prend encore peu de lancers francs ; Carter, Brown, Bembry ont beaucoup travaillé… Le Magic (3-9) a passé le match par dessus. Ses jeunes ne pouvaient pas suivre le pouls. Cole Anthony, qui connaît un brillant début de saison, a terminé avec 10 points sur 12 tirs (4/12) et Jalen Suggs, qui a plus de mal, a clôturé avec 7 points et 4 passes (2/8). Ils auront de meilleures correspondances pour évaluer leur croissance.

NY KNICKS 100-MILWAUKEE BUCKS 112

Au fur et à mesure qu’il récupère des troupes, le champion passe à plus (6-6 désormais). Après une vilaine défaite face aux Knicks, ils ont pris leur revanche sur un Madison (100-112), qui s’habitue à voir des exhibitions dans le tir de ses rivaux. Si dimanche c’était les Cavs et Ricky, cette fois une batterie de triples des Bucks a déjoué un formidable come-back : le match était de 46-70 au troisième quart et les Knicks étaient à égalité (89-89 à cinq minutes de la fin). Mais dans les quatre dernières minutes, et à 94-95, il y a eu trois triples de Connaughton (23 points, 9 rebonds, 5 passes décisives, 7/13 en triples) et deux de Grayson Allen (15 points, 5/11 en triples) pour Bucks qui a marqué 9 (9/14) au quatrième quart. Sans eux, ils n’auraient pas gagné. Jrue Holiday a ajouté 18 points et 6 passes décisives, Giannis Antetokounmpo 15 points avec 15 rebonds et Bobby Portis a brillé en première mi-temps et a terminé avec 17 points et 5 rebonds. Le problème pour les Knicks, c’est que leurs titulaires étaient encore une fois bien en dessous de leur niveau. (Kemba Walker et Fournier en tête) et c’est à nouveau la deuxième unité qui doit venir à la rescousse. Thibodeau, en effet, a clôturé avec ses remplaçants, qui avaient remis son équipe dans le jeu : 22 points et 7 passes décisives de Derrick Rose, 18 + 5 + 4 de Quickley, 14 points de Burks et 14 avec 6 rebonds de Toppin.