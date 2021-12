Pellegrini aspire avec sa rénovation à « consolider un projet à long terme »

21/12/2021 à 18h40 CET

L’entraîneur chilien Manuel Pellegrini, qui a prolongé son contrat avec le Real Betis pour deux saisons supplémentaires, jusqu’en juin 2025, s’est félicité de son renouvellement et a déclaré qu’il souhaitait avec lui contribuer à « pouvoir consolider un projet à long terme » dans le club vert et blanc.

‘El Ingeniero’, le grand artisan du bon moment de l’équipe sévillane, troisième de la Liga et qualifiée pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa et de la Copa del Rey, a déclaré au média Betis qu’il était « très content » de l’élargissement de son lien avec le club du quartier Heliópolis, avec lequel il avait jusqu’à présent un contrat jusqu’en juin 2023.

« La vérité est que cela fait un an et demi à la fois au Betis et dans la ville de Séville, où ils m’ont merveilleusement bien traité. Il y a eu une bonne entente avec les supporters, que l’on sait massifs, exigeants, insoumis », a-t-il dit, et qui s’est identifiée « à travers le jeu et les résultats, avec cette équipe ».

Pellegrini, 68 ans et arrivé au club du Betis en juillet 2020 après son passage infructueux à West Ham English (2018-19) après son expérience en Chine, a laissé entendre que la bonne année et demie qu’il a passée au Betis et le défi de continuer à faire grandir l’entité ont pesé lourdement sur sa décision.

« La vérité, c’est que cela fait un an et demi que j’ai beaucoup aimé le prolonger davantage dans le temps pour pouvoir consolider un projet à long terme », a souligné le Santiago, qui, comme il l’a souligné dans l’annonce officielle de son renouvellement , « est devenu l’entraîneur avec le pourcentage de victoires le plus élevé de l’histoire du Real Betis ».

Sur ses 69 matches à la tête de l’équipe Verdiblanco, l’entraîneur chilien cumule 36 victoires (52,17 % du total), 14 nuls et 9 défaites toutes compétitions confondues, avec 114 buts pour et 92 contre, et 1, 77 points sur moyenne par match.

La prolongation de son contrat, selon le club, représente « une étape importante dans le projet de croissance du Real Betis Balompié, pariant sur l’un des entraîneurs les plus prestigieux du football mondial », et a ajouté que « le processus de renouvellement a été très rapide. étant donné le climat de compréhension et de confiance maximale existant « entre les parties.