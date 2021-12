Pellegrini demande à « l’équipe B » de se concentrer à El Prado

15/12/2021 à 21h00 CET

Talavera de la Reina et le Betis se rencontreront ce jeudi au deuxième tour de la Copa del Rey dans un duel où ceux de Manuel Pellegrini Ils devront faire respecter la rigueur et la concentration exigées par l’entraîneur chilien pour éviter les confusions, les désalignements et les surprises.

Le Betis arrive au Municipal de El Prado à séquence de résultats et de match et, par conséquent, le Chilien a déjà averti lors de rendez-vous analogues que chaque match est une finale pour son équipe, donc le rendez-vous à Talavera sera un de plus sur le chemin tracé par Santiago dans lequel la Copa del Rey a été un objectif affiché depuis le début de l’année.

Par conséquent, le Betis mettra tout en œuvre avec un schéma reconnaissable et un onze avec des changements mais sans expériences comme il l’a fait lors de ses débuts face au CFI Alicante dans la compétition KO, dans laquelle on a vu que les hommes de Pellegrini mettent tout en œuvre dès le début pour mettre le lien sur la bonne voie sans marge pour les chocs de cette compétition.

L’alignement du Chilien, comme tous ceux qu’il a mis dans la mêlée l’ont été, sera comparable à n’importe qui en championnat ou en Ligue Europa, ce n’est pas pour rien que l’une des vertus de l’entraîneur de Santiago est d’avoir tout le monde branché et à armes égales la force de son personnel.

Joel Robles pourrait avoir une nouvelle opportunité dans le but à la place du titulaire Rui Silva une fois que le Chilien Claudio Bravo ne se sera pas complètement remis de sa blessure musculaire, tandis que la défense pourrait être formée par les joueurs locaux Aitor Ruibal et Juan Miranda aux côtés d’Édgar González et Víctor Ruiz dans l’axe.

Ruibal sera, à coup sûr, le choix de Pellegrini pour faire tourner Héctor Bellerín et compte tenu des problèmes physiques de Martín Montoya, qui sera à Talavera avec Nabil Fekir, avec un genou enflé, et l’Ivoirien Paul Akouokou, qui visait à remplacer Guido Rodríguez au milieu de terrain bien qu’il doive arrêter des problèmes physiques, comme l’a rapporté Pellegrini.

Au milieu de terrain, donc, Guido Rodríguez pourrait continuer et, dans la création, le Portugais William Carvalho pourrait entrer, tandis que la ligne de trois devant ouvre la gamme à des joueurs tels que l’équipe de jeunes Rodrigo Sánchez ‘Rodri’, le Mexicain Dieno Lainez , l’ailier Cristian Tello ou le capitaine Joaquín Sánchez.

Celui de Talavera est présenté comme un match favorable à l’attaquant Borja Iglesias, buteur contre le Celtic Glasgow en Ligue Europa et qui pourrait être dans le onze devant le Brésilien William José da Silva et le buteur Juanmi Jiménez.

La Talavera de la Reina recevra « avec tout » le Betis Balompié. C’est ce qu’a déclaré ce mercredi en conférence de presse l’entraîneur de Talavera, Victor Céa, qui a assuré qu’il s’agissait d’un match qui se déroule « avec beaucoup d’enthousiasme, avec une grande joie et avec une grande responsabilité également ».

De même, le Cea a souligné que, du point de vue sportif, pour l’équipe, c’est « un magnifique défi » et ils se sentent « capables de concourir dans le jeu, étant conscients de la capacité dont dispose le Betis ».

« On va s’écraser, avec cette quête de se sentir fier quand le jeu sera fini de ce qu’on a fait », a déclaré le Cea, qui a ajouté que « c’est quelque chose que la ville mérite, car elle l’a mérité, pas seulement l’équipe de & rdquor;; .

Dans ce sens, le coach céramique a demandé à ses joueurs, qui évoluent en première division RFEF, d’être « courageux » ne prétendez pas « être quelque chose de différent, car le rival est d’une autre catégorie ».

L’entraîneur de Kakhol lavan a souligné qu’il n’y a toujours pas de onze défini, car il y a encore une séance d’entraînement entre les deux, et après cette dernière séance d’entraînement, les décisions appropriées seront prises.

De cette façon, l’entraîneur a refusé d’offrir un onze de départ probable, avec la circonstance supplémentaire que le Cea varie considérablement ses onze de départ à chaque match et n’a même pas de but fixe.

En tout cas, pour cette rencontre, ce sera un doute Javi Domínguez, et aura les pertes d’Adighibe, Pau Russo et Ñoño.

L’équipe de céramique, quinzième classée dans le groupe I de la Première RFEF, avec 17 points, recevra le Betis, troisième du classement, avec 33 points, et qui vient de rosser (4-0) de la Real Sociedad en championnat au Benito. stade de Villamarin.

Les files d’attente probables

Talavera de la Reine : Rubén Miño; Choco, Bourdal, Góngora, Víctor Ruiz, Vicente Romero, Jordi Ortega, Dani Pichín, Añón, Cebeiro ; et Perales.

Bétis : Joël Robles ; Aitor Ruibal, Édgar, Víctor, Miranda ; Guido Rodriguez, Carvalho; Tello, Joaquín, Lainez; et Borja Iglesias.

Arbitre: Alejandro Hernández Hernández (Comité de Las Palmas).

Stade: Municipale du Prado.

Programme: 19.00 heures.