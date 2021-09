Pellegrini, équipé pour “une saison plus difficile que la précédente”

09/08/2021 à 11:08 CEST

.

L’entraîneur du Betis, le Chilien Manuel Pellegrini, a mis en évidence la compétitivité de l’équipe avec laquelle il affronte une saison qui, selon lui, “est plus difficile que la précédente” et dans laquelle, comme alors, “peut-être quand personne ne s’y attendait”, il tentera d’arriver dans chaque l’une des compétitions “le plus haut possible”.

Pellegrini Il a réfléchi à la télévision du club sur les possibilités de son équipe dans les trois compétitions à venir, sur la préparation de l’effectif et le “très bon travail de gestion sportive” pour affronter la Ligue, la Copa del Rey et la Ligue Europa avec solvabilité.

Le Betis a intégré le gardien portugais cet été Rui Silva, arrivé libre de Grenade, les droitiers Youssou sabaly, qui a fait de même des Girondins français, et Hector Bellerin, prêté par l’Arsenal anglais ; à la centrale argentine Pezzella allemande, signé de la Fiorentina italienne ; et l’attaquant brésilien Guillaume-Joseph, prêté par la Royal Society.

De plus, il est devenu propriété avec les services de l’arrière gaucher Juan Miranda après un prêt d’un an de Barcelone, et a récupéré ceux prêtés Edgar González et Robert González, qui a joué la saison dernière à Oviedo et Las Palmas, respectivement.

“Nous avons réussi à amener des joueurs expérimentés, qui savent déjà ce qu’est la Liga, ainsi que des compétitions internationales et je pense que c’est important. Peut-être que, comme tout le monde, j’aurais aimé dépenser 100 millions comme le Betis a dépensé la dernière fois qu’il y était. Europe, mais je pense qu’il y a une réalité économique, une pandémie, une série de circonstances qui pour le moment ne le permettent pas”, a-t-il déclaré.

Il a estimé qu’à ces conditions, une équipe a été configurée « qui sera compétitive » en coordination avec le directeur sportif, Antonio Cordon, avec qui il a coïncidé à Villarreal et qui a fait “un très bon travail” dans “une réalité économique incontournable.

En ce sens, il a déclaré qu’avec la “conscience de cette réalité”, il affronte une saison comme il l’a fait par le passé, qui s’est révélée “tout à fait acceptable” car “un engagement important des joueurs avec les objectifs” a été atteint, qu’il veut maintenant rééditer et pour ce qu’il a dit, il avait besoin de “tout le monde branché mentalement”.

Avec deux points au classement, après deux nuls avec Majorque et Cadix et une défaite contre le Real Madrid (0-1), Pellegrini Il a soutenu que “vous devez avoir la personnalité pour essayer de ne pas montrer cette agitation et de travailler de manière cohérente, avec un esprit froid”.

“La saison dernière, nous avons commencé avec deux victoires sur deux et puis lors du onzième ou du douze matchs, nous avons été un désastre. Le football est changeant”, a illustré l’entraîneur de Santiago, qui a évoqué des noms de son équipe comme l’attaquant brésilien. Guillaume-Joseph, qui est arrivé en prêt de la Royal Society.

Il a indiqué qu’en raison de l’inconfort du soléaire avec lequel il est arrivé, “pour le match de Grenade, il est très difficile pour lui d’être prêt”, donc le staff technique va “analyser pour ne pas le précipiter et ne pas revenir en arrière”. bas : Nous avons pour mission de le secourir pour le football, c’est un joueur qui a déjà démontré sa qualité », a-t-il déclaré.

Les autres noms sur lesquels il parlait étaient ceux du côté Hector Bellerin, prêté par l’Arsenal anglais, « un club qui a l’habitude de jouer trois compétitions intenses » et qui « a des caractéristiques très claires, rapides, offensives » ; et le milieu de terrain portugais Guillaume Carvalho, dont le départ était spéculé l’été dernier.

“Un modèle sans Guillaume Carvalho est pire qu’un modèle avec Guillaume Carvalho», a souligné le sélectionneur chilien, qui a décrit le Portugais comme « un joueur expérimenté, un joueur de grande qualité » avec qui, malgré ses « nombreux désaccords avec lui », il exige « beaucoup » et espère » le convaincre cette année de qui a une plus grande régularité dans tous les aspects ».