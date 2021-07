Pello Bilbao : “La neuvième place est importante pour moi et l’équipe

in

17/07/2021 à 19:47 CEST

L’Espagnol Pello Bilbao (Bahrain Victorious) se réjouit de la neuvième place obtenue au classement général de la Tour de France et qualifié de “tour” du Tour réalisé par son équipe, avec trois victoires d’étape.

“J’ai fait de mon mieux au chrono, mais à ce stade, on ne pouvait pas faire beaucoup plus. Une neuvième place, je pense que nous devons lui donner de la valeur. Peut-être que je n’ai pas eu beaucoup de luminosité, je suis peu apparu à la télévision, mais derrière tout c’est un travail terrible, j’y attache une grande importance, l’équipe aussi, le Tour a été formidable pour lui. Bahreïn victorieux, avec des victoires et de l’importance », a-t-il expliqué.

Pello Bilbao (Gernika, 31 ans), a terminé le contre-la-montre de 30,8 kilomètres entre Libourne et Saint Emilion à 3,13 du vainqueur, le Belge Wout van aert, mais il a défendu avec succès la neuvième place au classement général.

Bilbao a également eu des problèmes techniques avec les câbles radio, mais ils n’ont pas été un obstacle à la réalisation de l’objectif.

“Même sans le problème avec la radio je n’aurais pas pu faire grand chose de plus. C’est vrai que ça m’a déconcentré, la radio s’est échappée de mon maillot, j’ai essayé de la jeter, mais j’avais peur qu’elle s’accrocherait au volant et je l’ai jeté. références manquantes et encouragements de la voiture “

Le cycliste basque a rappelé la dureté de la Tour de France, la course la plus difficile qu’il ait jamais vécue.

“Le Tour est la course la plus stressante de toutes, sans aucun doute. Par exemple, hier, qui était une étape théorique de transition, il y avait deux montoneras, les gens sont épuisés, sans réflexes. C’est ce qu’il faut trois semaines d’intensité, nous arrivé épuisé et il est facile de faire des erreurs “

Le cycliste Gernikarra a également commenté d’autres facteurs qui ont marqué cette Tour de France, comme la perquisition policière de votre hôtel et votre exclusion de l’équipe espagnole pour Tokyo.

“Nous avons eu la question de la perquisition policière à l’hôtel, la question de la sélection, avec tous les médias en attente. Je n’aime pas être polémique, mais je ne pouvais pas me taire. Si quelqu’un est contrarié par mes propos, je m’en excuse, J’ai essayé d’être transparent. Si vous le gardez, vous explosez.

Bilbao exclu sa participation à la Retour en Espagne après avoir participé à Tour Oui Visiter, et concernant son avenir pour 2022, il considère qu’il est tôt pour prendre des décisions. “Maintenant, reposez-vous et déconnectez-vous”, a-t-il conclu.