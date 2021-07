Pello Bilbao, le cycliste qui ne manque jamais

16/07/2021 à 19:38 CEST

Pello Bilbao c’est un cycliste qui a toujours réalisé ses succès sportifs loin des projecteurs médiatiques. Mais les gens qui le connaissent et qui l’aiment ne se soucient pas des détails. A Tarragone, Juan Bilbao, de la famille, de Gernika, comme lui, ne regarde pas ce que font les autres, il n’a conscience que de ce qu’il accomplit Manteau, de la façon dont l’étape s’est terminée, de la façon dont elle a aidé les leaders, quand c’est le cas, dans la dernière Tour, sans aller plus loin, ni comment il a tenté d’attaquer, dans le Portet.

Il y a des cyclistes qui, dès l’enfance, deviennent des stars du peloton ; Parfois, ils réussissent, ils gagnent des courses et parfois ils tombent sur le bord du chemin. Mais il y en a d’autres qui doivent gagner leurs galons sur la base de la persévérance, coup par coup, pédale par pédale, pour grandir petit à petit et devenir dans bien des cas leader de rang et le coureur de l’équipe qui aspire à une position d’honneur. dans un classement général ; dans ce cas le Tour.

Et c’est là qu’il entre en jeu Bilbao, désormais neuvième du Tour, car croyez-le ou non, terminer dans le top dix de la manche française a du mérite mais dans cette Grande Boucle bien plus, vu comment elle s’est déroulée depuis son départ de Brest.

Bilbao Il est peut-être l’un des coureurs espagnols les plus en forme, peut-être le plus régulier jusqu’à présent cette saison. Il a remporté une étape et terminé deuxième de la Tour des Alpes. Dans la Itzulie, dans la course de sa chère Euskadi, il a perdu une étape au sprint avec Ion Izagirre et dans le Tour, où il est d’abord allé aider son ami Mikel Landa, a fini par travailler pour Damiano Caruso, comme son plus fort soutien, à la surprenante deuxième place du coureur italien derrière Egan Bernal.

Depuis samedi dernier Bilbao est extrêmement en colère parce que, outre le Visiter, j’ai couru en France en pensant à la Jeux. Il croyait que sa régularité, sa bonne performance dans le Tour et le fait d’être ici dans la Grande Boucle le deuxième coureur espagnol le mieux placé au classement général, derrière Enric Mas, je lui donnerais un poste permanent dans le quintette qui assiste aux Jeux Olympiques de Tokyo.

Cependant, l’entraîneur, Pascual Momparler, l’a appelé par téléphone pour l’informer qu’il ne faisait pas partie de l’équipe olympique espagnole, une décision que le coureur biscayen n’a pas du tout apprécié.