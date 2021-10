Pelosi admet sa défaite sur le projet de loi sur les infrastructures et déclare qu’il faut “plus de temps”

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a dressé le drapeau blanc vendredi soir, admettant qu'”il faut plus de temps” pour adopter un projet de loi sur les infrastructures de 1 000 milliards de dollars qui est l’un des piliers de l’agenda du président Biden, après avoir précédemment promis d’adopter la mesure cette semaine.

Alors que Pelosi avait promis aux démocrates modérés de la Chambre que le projet de loi sur les infrastructures serait déposé cette semaine, les progressistes ont menacé de le couler à moins qu’il ne soit associé à une mesure de dépenses de 3 500 milliards de dollars, connue sous le nom de Build Back Better Act, qui comprend une variété de programmes de protection sociale. .

Les républicains sont unis contre le projet de loi plus important, et les modérés démocrates du Sénat Joe Manchin de Virginie-Occidentale et Kyrsten Sinema de l’Arizona ont refusé de soutenir 3 500 milliards de dollars de nouvelles dépenses, ce qui signifie que le projet de loi n’a pas pu être adopté par le Sénat. Il ne servait donc à rien à Pelosi de le faire passer à la Chambre. Et elle a été forcée de céder sur le projet de loi sur les infrastructures parce que les progressistes ont insisté sur le fait que l’autre mesure devait également être examinée par la Chambre, sinon ils voteraient contre le projet de loi sur les infrastructures.

JAYAPAL DIT QUE LES PROGRESSIFS RÉDUIRONT LA DEMANDE DE DÉPENSES DE 3,5 T$

La Maison Blanche a désespérément cherché toute la semaine à conclure un accord avec Manchin et Sinema sur le projet de loi Build Back Better, mais sans succès.

“Bien que de grands progrès aient été réalisés dans les négociations pour élaborer un accord entre la Chambre, le Sénat et la Maison Blanche sur la loi Build Back Better Act, il faut plus de temps pour terminer la tâche”, a écrit Pelosi dans une lettre à Cher collègue. “Notre priorité est de créer des emplois. dans les programmes de soins de santé, de famille et de climat est une valeur partagée. Nos présidents travaillent toujours à la clarté et au consensus. De toute évidence, le projet de loi bipartite sur les infrastructures sera adopté une fois que nous aurons un accord sur le projet de loi de réconciliation. »

Pelosi avait déclaré que le projet de loi sur les infrastructures serait adopté. Elle a d’abord indiqué qu’elle le mettrait aux voix jeudi soir, mais elle ne l’a pas fait. Puis elle a dit que ce serait voté vendredi, mais elle a été forcée de changer de cap à nouveau.

À la suite d’une réunion entre le président Biden et le caucus démocrate vendredi, on ne savait pas quand la Chambre réexaminerait la mesure.

Emma Colton de Fox News a contribué à cet article.