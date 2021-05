Pelosi appelle au boycott diplomatique des Jeux olympiques d’hiver de Pékin 2022, invoquant le génocide musulman du pays ⋆ .

La présidente de la Chambre des communes, Nancy Pelosi, appelle au boycott diplomatique américain des Jeux Olympiques d’hiver, qui doivent avoir lieu à Pékin l’année prochaine, en raison du génocide commis par le gouvernement chinois contre les Ouïghours de la minorité musulmane.

Lors d’une audition virtuelle de la Commission des droits de l’homme Tom Lantos et de la Commission exécutive du Congrès sur la Chine, Pelosi a déclaré mardi que les États-Unis ne pouvaient pas continuer à donner à Pékin un «chèque en blanc» et espérer que le comportement du comté dirigé par le Parti communiste chinois changera .

«Quelle autorité morale avez-vous pour parler à nouveau des droits de l’homme n’importe où dans le monde si vous êtes prêt à rendre hommage au gouvernement chinois alors qu’il commet un génocide? Alors honorez vos athlètes à la maison. Faisons un boycott diplomatique », a déclaré le démocrate californien.

Depuis 2017, le Parti communiste chinois a mené une campagne contre les Ouïghours et des millions de personnes ont été détenues et forcées dans des camps de travail. Certains membres de l’ethnie auraient été torturés et violés pour tenter d’assimiler le groupe à la culture chinoise.

Pelosi a également déclaré que le silence sur la question permettait à la Chine de poursuivre ses abus.

Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré le mois dernier que les alliés américains avaient discuté d’éventuels boycotts. Cependant, la Maison Blanche n’a exprimé aucun soutien à un boycott.

«Notre position sur les Jeux olympiques de 2022 n’a pas changé. Nous n’avons pas discuté et ne discutons pas d’un boycott conjoint avec nos alliés et partenaires », a déclaré la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki.

