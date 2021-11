Pelosi Chaos atteint son apogée avec une vidéo incohérente et enfin un vote – RedState

La direction démocrate est dans le chaos complet ce soir.

Joe Biden avait prévu de le battre hors de la ville aujourd’hui, de retour dans sa maison de plage dans le Delaware. couvercle du dîner et a décidé de ne pas partir ce soir.

Le président Biden et la première dame ne se rendront plus à Rehoboth ce soir, a déclaré la Maison Blanche, alors que les négociations pour faire adopter son programme économique à la Chambre se poursuivent. – Jennifer Epstein (@jeneps) 5 novembre 2021

Comme nous l’avons signalé plus tôt, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, n’arrive pas à se ressaisir. Elle a été ballottée entre les modérés démocrates et les progressistes démocrates pendant des mois sur le projet de loi Build Back Better (BBB) ​​et le projet de loi bipartite sur les infrastructures (BIF).

.@SpeakerPelosi : Nous espérions pouvoir présenter les deux projets de loi aujourd’hui. Certains membres veulent plus de clarification ou de validation des chiffres… nous avons honoré cette demande… Aujourd’hui, nous espérons passer le BIF et aussi la règle sur Build Back Better avec l’idée de, avant Thanksgiving… » pic.twitter.com/HgNzOI2akn – CSPAN (@cspan) 5 novembre 2021

Pelosi a finalement décidé de mettre le BIF aux voix ce soir sans voter sur le BBB après avoir été poussé par les modérés. Elle a décidé qu’elle allait défier les progressistes de voter contre et d’appeler leur bluff, estimant qu’elle aurait suffisamment de voix qui finiraient par céder.

Alors que Pelosi a retardé le vote du BBB, ils ont un vote sur les règles de procédure ce soir. Ce n’est pas sur le projet de loi lui-même. Cependant, il essaie d’engager les modérés à voter sur le BBB si le score du CBO est vérifié, selon Punchbowl News Jake Sherman.

de moi et @bresreports : Les progressistes de la Chambre et les modérés sont au bord d’un accord qui pourrait permettre deux votes ce soir: règle BBB et BIF l’accord engagerait les mods à voter pour BBB si le score est vérifié – Jake Sherman (@JakeSherman) 6 novembre 2021

Le représentant Steny Hoyer (D-MD) a déclaré qu’il pensait qu’ils pourraient voter sur le projet de loi BBB lui-même avant Thanksgiving.

Bien que Biden ait appelé un «couvercle de dîner» pour la soirée, il y avait un mot qu’il tendait la main pour essayer de fouetter certains des votes pour passer le BIF. Biden aurait même mis le bras sur la présidente du caucus progressiste, la représentante Pramila Jayapal (D-WA), qui avait déclaré qu’ils voteraient contre et qu’elle était un « non ».

> @AOC dit qu’elle est aussi un non sur BIF ce soir https://t.co/NeAG4ifis4 – Ryan Grim (@ryangrim) 6 novembre 2021

« Je crois qu’il y a un grand nombre de membres du caucus progressiste qui voteront pour le projet de loi », a affirmé Pelosi. « J’ai le nombre de fouet secret du Président. »

Mais même s’il est adopté, le Sénat ne l’adoptera pas tel qu’il est écrit, donc cela semble un geste assez vide. Quel est l’intérêt de tout cela à part un effort de la Chambre pour prétendre à la base qu’ils font quelque chose ?

Avertissement pour la langue :

Oui. https://t.co/nvlEu2WsG1 – Jake Sherman (@JakeSherman) 6 novembre 2021

Cette vidéo qui a été extraite du point de presse que Pelosi a donné hier était autre chose. Mais d’une certaine manière, cela résume à peu près l’incohérence chaotique de tout l’effort sur l’agenda législatif Pelosi/Biden. Que diable dit Pelosi ici ? Nous ne sommes pas sûrs. La seule chose que nous pouvons dire, c’est qu’aussi horrible qu’elle soit, elle n’est pas aussi mauvaise que Biden. Considérez à quel point c’est mauvais.

Veuillez expliquer @SpeakerPelosi—

WTH avez-vous dit?

WTF vouliez-vous dire? pic.twitter.com/TBdYfSXvaP – Ellen Streiff 🇺🇸 (@EllenStreiff) 5 novembre 2021

C’est le genre de leadership que nous avons maintenant. Dieu nous aide tous.