Pelosi choisit Kinzinger pour le panel du 6 janvier, McCarthy critique l’enquête comme n’étant pas “sérieuse” .

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D-Calif.) a choisi le représentant Adam Kinzinger (R-Ill.) comme deuxième républicain à rejoindre le comité restreint chargé d’examiner l’émeute du 6 janvier au Capitole.

Kinzinger, qui a voté pour destituer le président Trump en janvier, a déclaré: “Ce moment nécessite une approche sérieuse, lucide et non partisane”, a rapporté The Hill. « Nous avons le devoir de mener une enquête approfondie sur la pire attaque contre le Capitole depuis 1814 et de nous assurer que cela ne se reproduira plus jamais. »

Sa nomination au comité du 6 janvier fait suite à celle de la représentante Liz Cheney (R-Wyo.), qui a également voté pour destituer Trump cette année, et a perdu son poste de présidente de la conférence GOP en partie pour cette raison.

Le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy (R-Calif.) a critiqué les nominations de Pelosi après avoir rejeté deux de ses candidats républicains, les représentants Jim Jordan (R-Ohio) et Jim Banks (R-Ind.), selon The Hill.

“Le rejet par la présidente Pelosi des candidats républicains pour siéger au comité et l’auto-désignation de membres qui partagent son récit préconçu ne donneront pas lieu à une enquête sérieuse”, a écrit McCarthy dans un communiqué.

« La présidente a structuré ce comité restreint pour satisfaire ses objectifs politiques. Elle a eu des mois pour travailler avec les républicains sur une approche raisonnable et équitable pour obtenir des réponses sur les événements et les failles de sécurité entourant le 6 janvier. »

McCarthy a également noté que le Sénat a mené des enquêtes bipartites que la Chambre pourrait suivre.

« Le départ du Président Pelosi de cette approche sérieuse a détruit la crédibilité du comité restreint », a-t-il poursuivi. « Le Capitole des États-Unis et les hommes et les femmes qui le protègent ont subi un échec massif de leadership. Nous devons nous assurer que cela ne se reproduise plus et c’est sur quoi les républicains se concentreront. »

